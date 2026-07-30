  1. ப‌ல்சுவை
  2. மரு‌த்துவ‌ம்
  3. கட்டுரைகள்
  4. what are the fruits we have to eat while sick
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (18:16 IST)

உடல் நலம் சரியில்லாதபோது என்ன சாப்பிட வேண்டும்?!.. வாங்க பார்ப்போம்!..

health
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (18:24 IST)
google-news
பலருக்கும் உடல்நலம் சரியில்லாமல் போகும்போது என்னென்ன சாப்பிட வேண்டும், எதையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் என்பது தெரிவதில்லை. அந்தவகையில் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது என்னென்னவெல்லாம் சாப்பிட வேண்டும் என்பது பற்றி இங்கு பார்ப்போம்:

தலைவலி - வாழைப்பழங்கள்

மலச்சிக்கல் - ஆப்பிள்

தொண்டை வலி - தேன்

முடி வளர்ச்சி - சால்மன் மீன்

பல் வலி - கிராம்பு

சக்தி இல்லாமை - ஆரஞ்சு

தூக்கமின்மை - கிவி பழம்

ரத்த சர்க்கரை குறைவு - பேரிச்சம்பழம்

வயிற்று உப்புசம் - தயிர்

முடி உடைதல் - குடை மிளகாய்

நினைவாற்றல் குறைவு - புளு பெர்ரி

மன அழுத்தம் - கிரீன் டீ

நீர் வறட்சி - வெள்ளரிக்காய்

வீக்கம்/அழற்ச்சி அன்னாசிப்பழம்
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
உறுப்புகளின் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும் உணவுகள்.. வாங்க பார்ப்போம்!...

உறுப்புகளின் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும் உணவுகள்.. வாங்க பார்ப்போம்!...

உறுப்புகளின் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும் உணவுகள்.. வாங்க பார்ப்போம்!...நம் உடலின் ஒவ்வொரு Organ-மும் ஆரோக்கியமாக செயல்பட, சத்தான Healthy Diet மற்றும் Balanced Nutrition மிகவும் அவசியம். ஒரு உணவு மட்டும் எந்த உறுப்பையும் "சரி செய்யாது" அல்லது "குணப்படுத்தாது". ஆனால், சில உணவுகள் குறிப்பிட்ட உறுப்புகளின் இயல்பான செயல்பாட்டை ஆதரிக்கும் ஊட்டச்சத்துகளை வழங்குகின்றன.

இஞ்சி எதனுடன் எப்படி சாப்பிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும்..?

இஞ்சி எதனுடன் எப்படி சாப்பிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும்..?இஞ்சி என்பது சமையலுக்கும், மருத்துவத்திற்கும் பயன்படும் ஒரு நிலத்தடி கிழங்கு ஆகும்.

இரவில் சிக்கன் சாப்பிடலாமா?!.. மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?..

இரவில் சிக்கன் சாப்பிடலாமா?!.. மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?..உலக அளவில் பலரும் சிக்கனை (கோழி இறைச்சி) விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள் என்றாலும் இந்தியாவில் சிக்கனை மிகவும் அதிகம் விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள்.

ஆண்களின் டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவில் கடுமையாக சரிவு - ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்!..

ஆண்களின் டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவில் கடுமையாக சரிவு - ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்!..50 வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர்கள் மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருந்தார்கள்.

தினமும் காலை அவித்த முட்டை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மை!.. வாங்க பார்ப்போம்!..

தினமும் காலை அவித்த முட்டை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மை!.. வாங்க பார்ப்போம்!..தினமும் காலை ஒரு அவித்த முட்டை சாப்பிடுவதல் உடலுக்கு ஏற்படும் நன்மை பற்றி பார்ப்போம்.