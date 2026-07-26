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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 26 July 2026 (15:03 IST)

உறுப்புகளின் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும் உணவுகள்.. வாங்க பார்ப்போம்!...

healthy tips
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (15:08 IST)
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நம் உடலின் ஒவ்வொரு Organ-மும் ஆரோக்கியமாக செயல்பட, சத்தான Healthy Diet மற்றும் Balanced Nutrition மிகவும் அவசியம். ஒரு உணவு மட்டும் எந்த உறுப்பையும் "சரி செய்யாது" அல்லது "குணப்படுத்தாது". ஆனால், சில உணவுகள் குறிப்பிட்ட உறுப்புகளின் இயல்பான செயல்பாட்டை ஆதரிக்கும் ஊட்டச்சத்துகளை வழங்குகின்றன.

இரத்தம் (Blood):  பீட்ரூட்:  மாதுளை, பூண்டு போன்றவை இரும்புச்சத்து, ஆன்டிஆக்ஸிடென்ட் மற்றும் பயனுள்ள தாவரச் சேர்மங்களை வழங்குகின்றன. இவை ஆரோக்கியமான உணவுமுறையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம்.

மூளை (Brain):  புளூபெர்ரி:  வால்நட், மஞ்சள் போன்றவை ஆன்டிஆக்ஸிடென்ட்கள் மற்றும் நல்ல கொழுப்புச்சத்துகளை கொண்டுள்ளதால், மூளையின் இயல்பான செயல்பாட்டை ஆதரிக்க உதவுகின்றன.

கண்கள்( Eyes):  கேரட்: கேல் கீரை, சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு ஆகியவற்றில் Vitamin A மற்றும் Lutein போன்ற சத்துகள் உள்ளதால் கண் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகின்றன.

குடல் (Gut):  கற்றாழை, வெள்ளரிக்காய், பச்சை ஆப்பிள் போன்ற நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் குடல் நலனை ஆதரிக்க உதவும். போதுமான தண்ணீர் குடிப்பதும் முக்கியம்.

சிறுநீரகம் (Kidneys):  கிரான்பெர்ரி, செலரி, வெள்ளரிக்காய் போன்றவை நீர்ச்சத்து மற்றும் சில பயனுள்ள தாவரச் சேர்மங்களை வழங்குகின்றன. சிறுநீரக நோய் இருப்பவர்கள் மருத்துவர் அல்லது Dietitian ஆலோசனைப்படி உணவைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

கல்லீரல் (Liver): பீட்ரூட், எலுமிச்சை, பூண்டு போன்றவை சத்தான உணவுமுறையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம். கல்லீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு மதுபானத்தைத் தவிர்ப்பதும், உடல் எடையை கட்டுப்படுத்துவதும் முக்கியம்.

நுரையீரல் (Lungs):  அன்னாசி, இஞ்சி, பூண்டு ஆகியவை சத்தான உணவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம். புகைப்பிடிப்பதைத் தவிர்ப்பது நுரையீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக முக்கியமானது.

ஆரோக்யமான வாழ்க்கைக்கு சில டிப்ஸ்:

தினமும் போதுமான தண்ணீர் குடிக்கவும்.

வண்ணமயமான காய்கறி மற்றும் பழங்களை உணவில் சேர்க்கவும்.

தினமும் உடல் பயிற்சி செய்யவும்.

7–8 மணி நேரம் நல்ல உறக்கம் பெறவும்.

புகைப்பிடித்தல் மற்றும் அதிக மதுபானத்தைத் தவிர்க்கவும்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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