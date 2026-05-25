மேகதாது அணை விவகாரம்: முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனை!
காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்டுவதற்கு கர்நாடக அரசு தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க தமிழ்நாட்டிற்கு எந்தவித உரிமையும் இல்லை என்று கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் சமீபத்தில் கருத்து தெரிவித்திருந்தார். இச்சூழ்நிலை தமிழக விவசாயிகளிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், மேகதாது அணை விவகாரம் மற்றும் கர்நாடகாவின் தன்னிச்சையான அறிவிப்புகள் குறித்து தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமை செயலகத்தில் இன்று அவசர ஆலோசனை கூட்டம் ஒன்றை நடத்தினார். இந்த முக்கிய ஆலோசனையில் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.
இக்கூட்டத்தில், தமிழகத்தின் வாழ்வாதார பிரச்சினையான காவிரி நீர் உரிமையை பாதுகாப்பது குறித்தும், கர்நாடக அரசின் மேகதாது அணை முயற்சிக்கு சட்டரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் எவ்வாறு முட்டுக்கட்டை போடுவது என்பது குறித்தும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
தமிழகத்தின் ஒப்புதல் இல்லாமலும், உச்ச நீதிமன்த் தீர்ப்புக்கு எதிராகவும் கர்நாடகா அணை கட்டுவதை எக்காரணம் கொண்டும் அனுமதிக்கக் கூடாது என்பதில் புதிய அரசு உறுதியாக இருப்பதாக கூட்டத்திற்குப் பின் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
Edited by Siva
வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தலை நடத்த தடை விதிக்க முடியாது. சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி அனுமதி..!
பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நாளை நகராட்சி அமைப்புகளுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இந்த தேர்தலில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பதிலாக வாக்குச்சீட்டு முறையை பயன்படுத்த பஞ்சாப் மாநில தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்தது. இந்த முடிவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
பொது இடங்களில் தொழுகை, குர்பானிக்கு தடை: உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி உத்தரவு!
வரும் மே 28-ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், உத்தர பிரதேசத்தில் மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு பல கடுமையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவும் இந்த 10 முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.