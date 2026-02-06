வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வேலை வழிகாட்டி
  3. வாய்ப்புகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026 (14:11 IST)

SBI வங்கியில் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு!. 257 காலியிடங்கள்!...

sbi
ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா வங்கியில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. மொத்தம் 257  காலி பணியிடங்களுக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படவுள்ளனர்.. என்ன வேலை? எப்படி விண்ணப்பிப்பது? என்ன சம்பளம்? என்கிற விபரங்களை தெரிந்துகொள்ளலாம் வாருங்கள்..

இந்தியாவில் உள்ள பொதுத் துறை வங்கிகளில் முதன்மையானது ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா.  இந்த வங்கியில் பணிபுரிய பலரும் ஆசைப்படுவார்கள்.. இந்நிலையில்தான், இந்த வங்கியில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு மீண்டும் அதே வங்கியில் வேலை கிடைக்கும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. ஆலோசகர்கள் மற்றும் இயக்குனர்கள் இரண்டு பிரிவுகளில் பணிக்கு நபர்களை எஎடுக்கிறார்கள்..

வருகிற 5ம் தேதி முதல் 27ஆம் தேதி  வரை இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். SBI வங்கியில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்..

FLC  ஆலோசகர் - 246 பணியிடங்கள்

FLC இயக்குனர்கள் - 11 பணியிடங்கள்

மாத சம்பளம் - 50 ஆயிரம் வரை..

பொதுப்பிரிவில் 115 பேர், ஓபிசி - 75 பேர், SC - 29, ST - 14, EWS- 15 என பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளது.

இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 31.01.2006 தேதியின்படி 60 வயது முதல் 63 வயது வரை இருக்க வேண்டும். 01.02.1963 தேதிக்கு முன்னரும், 30.01.1966-க்கு பின்னரும் பிறந்தவராக இருக்கக் கூடாது.

அனுபவம்: பொதுத்துறை வங்கி அல்லது வட்டார கிராம வங்கி என ஏதேனும் ஒன்றில் Scale I  முதல் Scale IV  வரை பணி செய்தவராக இருக்க வேண்டும். ஸ்மார்ட்போன் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் இயக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நபர்கள் ஒரு வருடம் முதல் அதிகப்படியாக மூன்று வருடங்கள் வரை பணி நியமனம் செய்யப்படுவார்கள்..

சம்பளம்: எந்த பதவியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார்களோ அதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கப்படும். குறைந்தபட்சம் 30 ஆயிரம் முதல் அதிகபட்சம் 50 ஆயிரம் வரை ஊதியம் கொடுக்கப்படும்..

விண்ணப்பிப்பவர்களின் கல்வித்தகுதி மற்றும் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்பட்டு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இதுபற்றிய விபரம் அவர்களுக்கு இமெயில் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்..

இந்த பணியில் சேர விரும்புபவர்கள் https://sbi.bank.in/ என்கிற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்.. ஏன் கைவிட்டீங்க!. புலம்பும் ஜெயக்குமார்.

நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்.. ஏன் கைவிட்டீங்க!. புலம்பும் ஜெயக்குமார்.அதிமுக ஆட்சி காலங்களில் ஆக்டிவாக செயல்படுபவர் ஜெயக்குமார். இவர் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் இருந்தபோது சபாநாயகராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

ஸ்டாலினுக்கு கிடைக்கப்போவது 2.O இல்லை.. பூஜ்யம்தான்!. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ராக்ஸ்!..

ஸ்டாலினுக்கு கிடைக்கப்போவது 2.O இல்லை.. பூஜ்யம்தான்!. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ராக்ஸ்!..2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் எப்படியாவது ஆட்சியை மீண்டும் தக்கவைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என திமுக முடிவு செய்து அதற்கான வேலைகளில் இறங்கியிருக்கிறது..

திருமணமான பெண்ணை மறுதிருமணம் செய்து கொள்வதாக ஏமாற்றி பாலியல் உறவு கொண்டால் அது குற்றமல்ல: உச்சநீதிமன்றம்

திருமணமான பெண்ணை மறுதிருமணம் செய்து கொள்வதாக ஏமாற்றி பாலியல் உறவு கொண்டால் அது குற்றமல்ல: உச்சநீதிமன்றம்திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி ஏமாற்றி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கை தள்ளுபடி செய்த உச்ச நீதிமன்றம், இது குற்றச்செயல் அல்ல, மாறாக ஒரு கசப்பான தனிப்பட்ட உறவு என்று அதிரடியாக தீர்ப்பளித்துள்ளது.

25,000 ரூபாய் வரை இழப்பீடு தருகிறது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி.. யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

25,000 ரூபாய் வரை இழப்பீடு தருகிறது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி.. யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா, டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகளில் மோசடியால் பாதிக்கப்படும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு 25,000 ரூபாய் வரை இழப்பீடு வழங்கும் புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார்.

சிறுமிகள் திடீர் திடீரென காணாமல் போவதாக பெய்டு விளம்பரங்கள்? வதந்தி பரப்புபவர்களின் நோக்கம் என்ன?

சிறுமிகள் திடீர் திடீரென காணாமல் போவதாக பெய்டு விளம்பரங்கள்? வதந்தி பரப்புபவர்களின் நோக்கம் என்ன?டெல்லியில் சிறுமிகள் காணாமல் போவது தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்படும் வதந்திகள் குறித்து டெல்லி காவல்துறை கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com