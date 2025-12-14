ஞாயிறு, 14 டிசம்பர் 2025
Written By Siva

தொடர்ந்து மோசமான பார்மில் சுப்மன் கில்.. மோசமான சாதனை படைத்ததால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி..!

தொடர்ந்து மோசமான பார்மில் சுப்மன் கில்.. மோசமான சாதனை படைத்ததால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி..!
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர்களில் ஒருவராக இருக்கும் சுப்மன் கில், கடந்த சில போட்டிகளில் தனது திறமையை நிரூபிக்காததால் அவர் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகிறது.
 
சஞ்சு சாம்சன் போன்ற திறமையான வீரர்களை களமிறக்காமல், தொடர்ந்து மோசமாக ஃபார்ம் செய்து வரும் சுப்மன் கில்லுக்கு அடுத்தடுத்து வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுவதை முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.
 
இந்த நிலையில், சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் தொடர்ந்து 17 இன்னிங்ஸ்களில் அரை சதம் அடிக்காத இந்திய ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் என்ற மோசமான சாதனையை கில் பெற்றுள்ளார். இது அவரது ரசிகர்களுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
இதற்கு முன் அஜிங்கியா ரஹானே, இஷான் கிஷன் ஆகியோர் 11 முறை அரை சதம் அடிக்காமல் இருந்தனர். ஷிகர் தவான் 14 முறையும், கௌதம் கம்பீர் 12 முறையும் அரை சதம் கூட அடிக்காமல் அவுட் ஆகி இருந்தனர்.
 
ஆனால், இந்த சாதனைகளையெல்லாம் சுப்மன் கில் முந்தி, மோசமான சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் என்ற பெயரை பெற்றுள்ளார். இது இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
 

மெஸ்ஸியை சந்திக்க தேனிலவை ரத்து செய்த புது மண தம்பதி: 15 வருடங்களாக தீவிர ரசிகை..!

மெஸ்ஸியை சந்திக்க தேனிலவை ரத்து செய்த புது மண தம்பதி: 15 வருடங்களாக தீவிர ரசிகை..!அர்ஜென்டீன கால்பந்து அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி இன்று அதிகாலையில் கொல்கத்தா வந்தடைந்தார். அவருக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. உலகின் சிறந்த வீரரை காண கொல்கத்தாவின் சால்ட் லேக் மைதானத்தில் ரசிகர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

சுப்மன் கில்லுக்கு ஏன் துணை கேப்டன் பதவி.. சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படுவது ஏன்?

சுப்மன் கில்லுக்கு ஏன் துணை கேப்டன் பதவி.. சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படுவது ஏன்?இந்திய டி20 அணியில் தொடர்ச்சியாக வாய்ப்பு மறுக்கப்படும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆதரவாக, முன்னாள் வீரர் சுப்ரமணியம் பத்ரிநாத் நேரலையில் உணர்ச்சிப்பூர்வமாக குரல் கொடுத்துள்ளார்.

ஸ்மிருதி மந்தனா திருமணம் ரத்தானதற்கு பெண் நடன இயக்குநர் காரணமா? தீயாய் பரவும் வதந்தி..!

ஸ்மிருதி மந்தனா திருமணம் ரத்தானதற்கு பெண் நடன இயக்குநர் காரணமா? தீயாய் பரவும் வதந்தி..!இந்தியக் கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சல் ஆகியோர், முதலில் மருத்துவ அவசரநிலையால் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்த தங்கள் திருமணத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக ரத்து செய்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர். இருவரும் தனித்தனியாக இன்ஸ்டாகிராமில் அறிக்கை வெளியிட்டு, தங்கள் தனிப்பட்ட முடிவை மதிக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ஓய்வு முடிவை திரும்பப் பெற்றார் வினேஷ் போகத் : 2028 ஒலிம்பிக்ஸில் மீண்டும் களம் காண்கிறாரா?

ஓய்வு முடிவை திரும்பப் பெற்றார் வினேஷ் போகத் : 2028 ஒலிம்பிக்ஸில் மீண்டும் களம் காண்கிறாரா?இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத், தான் அறிவித்திருந்த ஓய்வு முடிவை திரும்பப் பெறுவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

8 பவுண்டரிகள், 14 சிக்ஸர்கள்.. 85 பந்துகளில் 163 ரன்கள்.. U19 ஆசிய கோப்பையில் வைபவ் சூர்யவம்சி விளாசல்..!

8 பவுண்டரிகள், 14 சிக்ஸர்கள்.. 85 பந்துகளில் 163 ரன்கள்.. U19 ஆசிய கோப்பையில் வைபவ் சூர்யவம்சி விளாசல்..!19 வயதுக்குட்பட்டவருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் தற்போது நடைபெற்று வரும் நிலையில், இன்று இந்தியா மற்றும் யுஏஇ அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதல் டாஸ் வென்ற யுஏஇ அணை முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்த நிலையில் இந்திய அணி களமிறங்கியது.

