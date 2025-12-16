உடலில் உள்ள தேவையற்ற முடியை நீக்க எளிய இயற்கை வழி!
சருமத்தில் உள்ள தேவையற்ற முடிகள் பலருக்கு அழகு குறைபாடாக உள்ளது. இது ஹார்மோன் மாற்றங்களால் ஏற்படலாம்; அதிக வளர்ச்சி இருந்தால் மருத்துவ ஆலோசனை அவசியம். எனினும், லேசான முடி வளர்ச்சிக்கு இரசாயன க்ரீம்களுக்கு பதிலாக இயற்கையான தீர்வுகளை பயன்படுத்தலாம்.
வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய எளிய ஹேர் ரிமூவல் பேக்:
தேவையானவை: தலா 1 தேக்கரண்டி கடலை மாவு, கஸ்தூரி மஞ்சள், அரிசி மாவு மற்றும் தேவையான அளவு பால் அல்லது தயிர்.
அனைத்துப் பொருட்களையும் சேர்த்து பசை போல கலந்து, முடிகள் உள்ள இடத்தில் பூசவும். 15 நிமிடங்கள் கழித்து வெதுவெதுப்பான நீரில் கழுவவும்.
இந்த இயற்கை பேக்கை தொடர்ந்து வாரத்தில் குறைந்தது 3 நாட்கள் செய்து வர, தேவையற்ற முடிகள் படிப்படியாக உதிரும். சிறந்த பலன் பெற, இதை உபயோகிக்கும் முன் தோல் மருத்துவரின் ஆலோசனையை பெறுவது நல்லது.
