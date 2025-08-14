வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025
Last Updated : வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (16:20 IST)

பொறுப்புக் கொடுத்தால் எப்படி செயல்பட வேண்டுமென நிரூபித்துவிட்டார்- கில்லைப் பாராட்டிய யுவ்ராஜ் !

இந்திய மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆண்டர்சன் –டெண்டுல்கர் டெஸ்ட் தொடர் 2-2 என்ற கணக்கில் சமனில் முடிந்தது. ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி தொடரை சமன் செய்ததே பெரிய விஷயமாகப் பார்க்கப்பட்டது.

இந்த தொடரில் கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற ஷுப்மன் கில் மிகச்சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இந்த தொடரில் அவர் இதுவரை 729 ரன்கள் சேர்த்தார் இந்த தொடருக்கு முன்பாக அவரது சராசரி 36.57 ஆக இருந்தது. ஆனால் தொடர் முடியும் போது 42 ஆக உயர்ந்தது.

இந்நிலையில் ஷுப்மன் கில்லின் முன்னாள் பயிற்சியாளரும், முன்னாள் இந்திய வீரருமான யுவ்ராஜ் சிங் அவரை சிலாகித்துப் பாராட்டியுள்ளார். இது சம்மந்தமாக அவர் “வெளிநாடுகளில் ஷுப்மன் கில் எப்படி செயல்படப் போகிறார் என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் இருந்தது. ஆனால் கேப்டனான முதல் தொடரிலேயே, இங்கிலாந்து மண்ணில் நான்கு சதங்கள் அடித்துள்ளார். பொறுப்புக் கொடுக்கப்பட்டால் எப்படி அதைக் கையாள வேண்டும் எனக் காட்டியுள்ளார் கில்” எனப் பாராட்டியுள்ளார்.
 

ஒரு நாள் போட்டிகளிலும் ஓய்வா?... ரோஹித் ஷர்மா அளித்த பதில்!

ஒரு நாள் போட்டிகளிலும் ஓய்வா?... ரோஹித் ஷர்மா அளித்த பதில்!இந்திய அணியின் கேப்டன் (ஒருநாள் போட்டிகள்) ரோஹித் ஷர்மா டி 20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளார். தற்போது 38 வயதாகும் ரோஹித் ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துகிறார். 2027 ஆம் ஆண்டு நடக்கவுள்ள ஐம்பது ஓவர் உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவதுதான் அவரின் தற்போதைய நோக்கமாக உள்ளது.

மொத்தமாக புறக்கணிக்கப்படுகிறதா சின்னசாமி மைதானம்?... RCB ரசிகர்கள் சோகம்!

மொத்தமாக புறக்கணிக்கப்படுகிறதா சின்னசாமி மைதானம்?... RCB ரசிகர்கள் சோகம்!18 ஆண்டுகள் காத்திருந்து ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிக் கோப்பையை வென்றது. ஆனால் அந்த சந்தோஷக் கொண்டாட்டத்தின் போது பெங்களூர் சின்னசாமி மைதானத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் பலியானது வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த அசதம்பாவித சம்பவத்துக்குக் காரணம் மைதானம் அமைந்துள்ள நெரிசலான இடமே என சொல்லப்பட்டது.

சஞ்சுவைத் தர்றோம்… ஆனா அந்த மூனு பேரில் ஒருத்தர் வேணும்… RR வைத்த டிமாண்ட்!

சஞ்சுவைத் தர்றோம்… ஆனா அந்த மூனு பேரில் ஒருத்தர் வேணும்… RR வைத்த டிமாண்ட்!ஐபிஎல் தொடர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது முதல் சீசனில் கோப்பையை வென்ற அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். ஆனால் அதன் பிறகு 17 ஆண்டுகளாக அந்த அணியால் கோப்பையை வெல்ல முடியவில்லை. நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் மோசமான வெற்றிகளைப் பெற்று ப்ளே ஆஃப்க்குத் தகுதி பெறாத அணியாக பின்னடைவை சந்தித்தது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்.

தொழிலதிபரின் பேத்தியோடு சச்சின் மகனுக்கு நிச்சயதார்த்தம்… வைரலாகும் புகைப்படம்!

தொழிலதிபரின் பேத்தியோடு சச்சின் மகனுக்கு நிச்சயதார்த்தம்… வைரலாகும் புகைப்படம்!இந்தியக் கிரிக்கெட்டின் மாஸ்டர் பிளாஸ்டர் சச்சினின் மகன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் ஆல்ரவுண்டராக திகழ்ந்து வருகிறார். ஐபிஎல் அவரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஆரம்ப விலையான 20 லட்சத்துக்கே ஏலம் எடுத்தது. ஆனால் இதுவரை எந்த சீசனிலும் அவருக்கு முழுமையாக விளையாட வாய்ப்பளிக்கப்படவில்லை. அதே போல விளையாடிய போட்டிகளிலும் கூட அவர் முழுமையாக 4 ஓவர்கள் பந்துவீசவே இல்லை.

ஆசியக் கோப்பைக்குத் தயார் நிலையில் பும்ரா?

ஆசியக் கோப்பைக்குத் தயார் நிலையில் பும்ரா?ஆசியக் கண்டத்தில் கிரிக்கெட் விளையாடும் நாடுகளைக் கொண்டு இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஆசியக் கோப்பை தொடர் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் அடுத்த சீசன் வரும் செப்டம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி தொடங்கி பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடக்கவுள்ளது. இதற்காக அணிகள் தயாராகி வருகின்றன.

