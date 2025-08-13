புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (15:25 IST)

தண்ணீரை தடுத்து பாருங்க.. தக்க பாடம் கற்பிப்போம்! - இந்தியாவை மிரட்டும் பாகிஸ்தான் பிரதமர்!

Shabaz Sharif

சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தம் இந்தியாவால் ரத்து செய்யப்பட்டது குறித்து இந்தியாவை அச்சுறுத்தும் விதமாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

முன்னதாக பஹல்காம் தாக்குதலை தொடர்ந்து பாகிஸ்தானுடனான சிந்தி நதிநீர் பங்கீட்டு ஒப்பந்தத்தை இந்தியா ரத்து செய்தது. விவசாயத்திற்கு பெருமளவில் சிந்து நதிநீரை நம்பியுள்ள பாகிஸ்தான் இதனால் கொந்தளித்து அடிக்கடி இந்தியாவை மிரட்டி வருகிறது.

 

முன்னதாக சிந்து நதிநீர் தொடர்பாக பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதி ஆசிம் முனிர், முன்னாள் மந்திரி பிலாவல் பூட்டோ உள்ளிட்டோர் இந்தியாவை மிரட்டும் வகையில் பேசி வந்த நிலையில் தற்போது பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷபாஸ் ஷெரீப் இந்தியாவை கண்டித்து பேசியுள்ளார்.

 

சமீபத்தில் இஸ்லாமாபாத்தில் நடந்த ஒரு விழாவில் பேசிய அவர் “எங்கள் தண்ணீரை தடுத்து நிறுத்தி விடுவோம் என அச்சுறுத்துகிறீர்கள். ஆனால் உங்களால் பாகிஸ்தானின் ஒரு சொட்டு தண்ணீரை கூட பறிக்க முடியாது என எதிரிகளுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன். இதுபோன்ற செயல்களை செய்ய இந்தியா தொடர்ந்து முயற்சி செய்தால் உங்கள் காதுகளை மூடிக் கொண்டு இருக்க வேண்டிய அளவிற்கு பாடம் கற்பிக்கப்படும்” என பேசியுள்ளார்.

 

சமீபமாக பாகிஸ்தானுக்கு அமெரிக்காவின் ஆதரவு அதிகரித்து வரும் நிலையில், பாகிஸ்தான் இந்தியாவை சீண்டும் விதமாக பேசி வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

மேலும் 2 மெட்ரோ வழித்தடங்கள்.. மெட்ரோ நகரமாகும் சென்னை..!

மேலும் 2 மெட்ரோ வழித்தடங்கள்.. மெட்ரோ நகரமாகும் சென்னை..!சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், நகரத்தின் முக்கியப் பகுதிகளையும், புறநகர் பகுதிகளையும் இணைக்கும் வகையில் புதிய வழித்தடங்களுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை தயாரித்து வருகிறது. இந்த திட்டங்களில், வழித்தடம் 4-ன் நீட்டிப்பு மற்றும் தாம்பரம்–கிண்டி–வேளச்சேரி வழித்தட விரிவாக்கம் ஆகியவை அடங்கும்.

நீதிமன்ற உத்தரவு எதிரொலி: போலீஸ் குவிப்பு.. போராட்டத்தை கைவிட தூய்மை பணியாளர்கள் மறுப்பு..!

நீதிமன்ற உத்தரவு எதிரொலி: போலீஸ் குவிப்பு.. போராட்டத்தை கைவிட தூய்மை பணியாளர்கள் மறுப்பு..!பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்காக போராடி வரும் தூய்மை பணியாளர்கள், போராட்டத்தை கைவிட மறுத்துவிட்டதால், ரிப்பன் மாளிகை முன்பு காவல்துறை குவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், அவர்களுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஆளுநரிடம் பட்டம் பெற மாட்டேன்! ஆர்.என்.ரவியை புறக்கணித்த மாணவி! - நெல்லையில் பரபரப்பு!

ஆளுநரிடம் பட்டம் பெற மாட்டேன்! ஆர்.என்.ரவியை புறக்கணித்த மாணவி! - நெல்லையில் பரபரப்பு!திருநெல்வேலியில் நடந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி கையால் பட்டம் பெற மாட்டேன் என மாணவி மறுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மேயர் இந்திராணியின் கணவர்.. கைதான சில நிமிடங்களில் மருத்துவமனையில் அனுமதி..

மதுரை மேயர் இந்திராணியின் கணவர்.. கைதான சில நிமிடங்களில் மருத்துவமனையில் அனுமதி..மதுரை மாநகராட்சியில் ரூ.150 கோடி வரி முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மதுரை மேயர் இந்திராணியின் கணவர் பொன் வசந்த், உடல்நல குறைவு காரணமாக மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பொய்யான பாலியல் புகார் கொடுப்பவர் மீது போக்சோ சட்டம் பாயும்: நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை..!

பொய்யான பாலியல் புகார் கொடுப்பவர் மீது போக்சோ சட்டம் பாயும்: நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை..!சிறுவர்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டமான போக்சோ சட்டத்தின் கீழ், பொய் புகார் அளிப்பவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

