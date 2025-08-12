செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (15:13 IST)

பாகிஸ்தானோடு கொஞ்சி குலாவும் அமெரிக்கா! BLA பயங்கரவாத அமைப்பாக அறிவிப்பு!

BLA

நட்பு நாடு என சொல்லி வந்த இந்தியாவிற்கு வரியை அதிகரித்துவிட்டு பாகிஸ்தானுடன் தொடர்ந்து கொஞ்சி குலாவி வருகிறது அமெரிக்கா. 

 

முன்னதாக பரஸ்பர வரிவிதிப்பு செய்தபோது இந்தியாவிற்கு முதலில் 25 சதவீதமும், பின்னர் ரஷ்யாவுடனான எண்ணெய் வணிகத்தை கைக்காட்டி 50 சதவீதமும் வரியை அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் நேர் எதிராக பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்காவின் நடவடிக்கைகள் சமீபமாக அதிகரித்துள்ளன.

 

முன்னதாக அமெரிக்கா என்ற பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதி ஆசிம் முனிருக்கு அங்கு நல்ல வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து பாகிஸ்தானில் கச்சா எண்ணெய் நிலைகளை கண்டறிந்து எடுக்க அமெரிக்கா ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

 

இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் ஆசிம் முனிர் அமெரிக்கா சென்றுள்ளார். அதை தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் ராணுவத்தை தொடர்ந்து தாக்கி வரும் பலுசிஸ்தான் விடுதலை படைகள் (Baluch Liberal Army) பயங்கரவாத அமைப்பாக அமெரிக்காவால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தொடர்ந்து இந்தியாவை வஞ்சித்தும், பாகிஸ்தானோடு குழாவியும் வரும் அமெரிக்காவின் செயல்பாடு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

 

இந்தியா - வங்கதேசம் இடையே முக்கிய பொருட்கள் இறக்குமதிக்குத் தடை.. அதிரடி உத்தரவு.

இந்தியா - வங்கதேசம் இடையே முக்கிய பொருட்கள் இறக்குமதிக்குத் தடை.. அதிரடி உத்தரவு.வங்கதேசத்தில் இருந்து சணல் கயிறு உள்ளிட்ட சணல் பொருட்களைத் தரைவழி போக்குவரத்து வழியாக இறக்குமதி செய்ய இந்தியா தடை விதித்துள்ளது. இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தக உறவுகளில் ஒரு புதிய சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராகுல் காந்தியின் செய்தி தொடர்பாளராக மாறிய முதல்வர் ஸ்டாலின்: குஷ்பு கடும் விமர்சனம்

ராகுல் காந்தியின் செய்தி தொடர்பாளராக மாறிய முதல்வர் ஸ்டாலின்: குஷ்பு கடும் விமர்சனம்காங்கிரஸ் எம்.பி.யும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி, தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது "வாக்குத் திருட்டு" குறித்த குற்றச்சாட்டுகளை எழுப்பியிருந்தார். இதற்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பதிலளித்து, அந்த குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை மற்றும் தவறானவை என திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.

மு.க.ஸ்டாலின் எப்போது முருகராக மாறினார்? அன்புமணி கேள்வி..!

மு.க.ஸ்டாலின் எப்போது முருகராக மாறினார்? அன்புமணி கேள்வி..!மு.க.ஸ்டாலின் எப்போது முருகராக மாறினார்? என பாமக தலைவர் அன்புமணி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

மதுரையில, நம்ம கொள்கை எதிரியையும், அரசியல் எதிரியையும் சமரசமே இல்லாம எதிர்ப்போம்: விஜய்

மதுரையில, நம்ம கொள்கை எதிரியையும், அரசியல் எதிரியையும் சமரசமே இல்லாம எதிர்ப்போம்: விஜய்முத்தமிழையும் சங்கம் வச்சு வளர்த்த மதுரையில, நம்ம கொள்கை எதிரியையும், அரசியல் எதிரியையும் சமரசமே இல்லாம எதிர்த்து நின்னு. ஜனநாயகப் போர்ல அவங்கள வென்று தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கான நல்லாட்சிய நிறுவுவதே நம்ம குறிக்கோள் என தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வை வேறொரு தேதிக்கு மாற்ற வேண்டும்: எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல்..!

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வை வேறொரு தேதிக்கு மாற்ற வேண்டும்: எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல்..!ஆசிரியர் தகுதி தேர்வை வேறொரு தேதிக்கு மாற்ற வேண்டும் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com