ஞாயிறு, 9 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. கிரிக்கெட்
  3. செய்திகள்
Written By vinoth
Last Updated : சனி, 2 ஆகஸ்ட் 2025 (11:32 IST)

தாய் மண்ணில் அதிக ரன்கள்… சச்சினை முந்தி மற்றொரு சாதனை படைத்த ஜோ ரூட்!

தாய் மண்ணில் அதிக ரன்கள்… சச்சினை முந்தி மற்றொரு சாதனை படைத்த ஜோ ரூட்!
தற்கால டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் தலைசிறந்த தலை சிறந்த பேட்ஸ்மேன்களில் ஒருவராகக் விளங்குபவர் ஜோ ரூட். டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு அடுத்து இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.

இந்நிலையில் தற்போது ஓவலில் நடந்து வரும் போட்டியில் அவர் சச்சினின் சாதனை ஒன்றை முறியடித்துள்ளார்.  நேற்றைய இன்னிங்ஸில் அவர் 29 ரன்கள் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். இந்த இன்னிங்ஸின் மூலம் அவர் இங்கிலாந்து மண்ணில் 7220 ரன்கள் சேர்த்தார்.

இதன் மூலம் தாய் மண்ணில் அதிக ரன்கள் சேர்த்த வீரர்கள் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார். சச்சின் 7216 ரன்களை இந்திய மண்ணில் சேர்த்திருந்தார். இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் ஆஸி முன்னாள் கேப்டன் ரிக்கி பாண்டிங் உள்ளார். அவர் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் 7578 ரன்கள் சேர்த்துள்ளார்.

5வது டி20 போட்டி மழையால் ரத்து.. தொடரை வென்றது இந்தியா..!

5வது டி20 போட்டி மழையால் ரத்து.. தொடரை வென்றது இந்தியா..!இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கிடையே இன்று நடைபெற இருந்த ஐந்தாவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டி மழை காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

5வது டி20.. இந்தியா மின்னல்வேக பேட்டிங்.. ஆனால் மின்னல் காரணமாக ஆட்டம் நிறுத்தம்..!

5வது டி20.. இந்தியா மின்னல்வேக பேட்டிங்.. ஆனால் மின்னல் காரணமாக ஆட்டம் நிறுத்தம்..!இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி டி20 கிரிக்கெட் போட்டி இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இன்றைய போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்த நிலையில், இந்திய அணி பேட்டிங் செய்ய களத்தில் இறங்கியது.

என்னுடைய மாதவிடாய் தேதியை தேர்வாளர் கேட்டார்.. கிரிக்கெட் வீராங்கனை பகீர் புகார்..

என்னுடைய மாதவிடாய் தேதியை தேர்வாளர் கேட்டார்.. கிரிக்கெட் வீராங்கனை பகீர் புகார்..பங்களாதேஷ் மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்து வீராங்கனை ஜஹானாரா ஆலம், முன்னாள் தேர்வாளர் மன்ஜூருல் இஸ்லாம் மீது பாலியல் தொல்லை புகார்களை பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

உலகக்கோப்பையை வென்ற இந்திய அணியின் வீராங்கனைக்கு ரூ.2.5 கோடி.. அரசு வேலையும் உண்டு..!

உலகக்கோப்பையை வென்ற இந்திய அணியின் வீராங்கனைக்கு ரூ.2.5 கோடி.. அரசு வேலையும் உண்டு..!ஐசிசி மகளிர் உலக கோப்பையை முதன்முறையாக வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வீராங்கனை ஸ்ரீ சரணிக்கு ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு பல்வேறு சலுகைகளை அறிவித்துள்ளார்.

4வது டி20 போட்டி.. ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி.. 2-1 என முன்னிலை..!

4வது டி20 போட்டி.. ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி.. 2-1 என முன்னிலை..!இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையே இன்று நடைபெற்ற நான்காவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி அபாரமாக 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம், இந்தியா 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com