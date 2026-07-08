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கிரிக்கெட் மேட்ச்!.. ஆணுறை விளம்பரங்களை தடை பண்ணுங்க!.. வலுக்கும் கோரிக்கை!...
உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களில் பலருக்கும் கிரிக்கெட் போட்டியை பார்க்கும் பழக்கம் இருக்கிறது. இந்திய கிரிக்கெட் போட்டியை பொறுத்தவரை கவாஸ்கர், கபில்தேவ் காலத்தில் இருந்தே பலரும் கிரிக்கெட் போட்டியை பார்த்து ரசித்து வருகிறார்கள். கிரிக்கெட்டில் ஒரு நாள் போட்டி, டெஸ்ட் போட்டி, 20 - 20 போட்டி ஆகியவை நடத்தப்படுகின்றன.
குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லா தரப்பினரும் கிரிக்கெட் போட்டியை பார்த்து ரசிக்கிறார்கள். தொலைக்காட்சியில் கிரிக்கெட் போட்டியை பார்க்கும் போது இடையிடையே பல விளம்பரங்கள் ஒளிபரப்பப்படுகிறது. இந்நிலையில்தான், கிரிக்கெட் போட்டிகளின் நேரலை ஒளிபரப்பின்போது ஆணுறை மற்றும் டேட்டிங் செயலி தொடர்பான விளம்பரங்களை தடை செய்ய வேண்டும் என வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் கூட்டமைப்பு ஐசிசி தலைவர் ஜெய்ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறது.
குழந்தைகளுடன் அனைவரும் குடும்பமாக அமர்ந்து கிரிக்கெட் போட்டிகளை பார்ப்பதால் அத்தகைய விளம்பரங்கள் உகந்தது அல்ல என கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லா தரப்பினரும் கிரிக்கெட் போட்டியை பார்த்து ரசிக்கிறார்கள். தொலைக்காட்சியில் கிரிக்கெட் போட்டியை பார்க்கும் போது இடையிடையே பல விளம்பரங்கள் ஒளிபரப்பப்படுகிறது. இந்நிலையில்தான், கிரிக்கெட் போட்டிகளின் நேரலை ஒளிபரப்பின்போது ஆணுறை மற்றும் டேட்டிங் செயலி தொடர்பான விளம்பரங்களை தடை செய்ய வேண்டும் என வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் கூட்டமைப்பு ஐசிசி தலைவர் ஜெய்ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறது.
குழந்தைகளுடன் அனைவரும் குடும்பமாக அமர்ந்து கிரிக்கெட் போட்டிகளை பார்ப்பதால் அத்தகைய விளம்பரங்கள் உகந்தது அல்ல என கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
கிரிக்கெட் மேட்ச்!.. ஆணுறை விளம்பரங்களை தடை பண்ணுங்க!.. வலுக்கும் கோரிக்கை!...
ரொனால்டோவின் உலகக்கோப்பை கனவு தகர்ந்தது.. கடைசி நிமிடத்தில் கோல் அடித்து அசத்திய ஸ்பெயின்..
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், போர்ச்சுக்கல் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் உலகக்கோப்பை கனவு பரிதாபமாக தகர்ந்துள்ளது. தனது நாட்டுக்கு உலகக்கோப்பையை வென்று தர வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் லட்சியத்தோடு களம் கண்ட ரொனால்டோவிற்கு இந்த தொடர் பெரும் ஏமாற்றமாக முடிந்துள்ளது.
35 வருடங்களுக்கு பின் சீக்கிரம் வெளியேறிய பிரேசில் அணி.. விரக்தியில் ஓய்வு பெற்ற நெய்மார்...
அதிக சேம் சைடு கோல்கள்.. 2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் மோசமான சாதனை..!
அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் தற்போது நடைபெற்று வரும் உலக கோப்பை கால்பந்து தொடர், ஒரு புதிய விசித்திரமான மற்றும் சோகமான சாதனைக்கு வழிவகுத்துள்ளது. இத்தொடரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள பல்வேறு அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் காரணமாக 'ஆப் சைடு' கோல்கள் அதிகம் பதிவாகி வரும் வேளையில், எதிரணிக்கு சாதகமாக தங்களது சொந்த கோல் போஸ்ட்டிலேயே பந்தை அடிக்கும் 'சேம் சைடு' கோல்களும் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அதிகரித்துள்ளன.
ஒரு பெருமைமிகு சாதனை.. ஒரு மோசமான சாதனை.. வைபவ் சூர்ய வன்ஷியின் அறிமுக போட்டியில் நடந்தது என்ன?
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் மான்செஸ்டர் மைதானத்தில் களம் இறங்கிய இந்திய இளம் கிரிக்கெட் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, தனது அறிமுக போட்டியிலேயே மோசமான சாதனையைப் படைத்துள்ளார். 15 வயதான இந்த இடதுகை பேட்ஸ்மேன் சர்வதேச டி20 போட்டியில் விளையாடும் மிக இள வயது இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுப் பெருமையைப் பெற்றார்.