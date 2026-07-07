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ரொனால்டோவின் உலகக்கோப்பை கனவு தகர்ந்தது.. கடைசி நிமிடத்தில் கோல் அடித்து அசத்திய ஸ்பெயின்..

உலகக்கோப்பை கால்பந்து
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (08:59 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (08:49 IST)
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உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், போர்ச்சுக்கல் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் உலகக்கோப்பை கனவு பரிதாபமாக தகர்ந்துள்ளது. தனது நாட்டுக்கு உலகக்கோப்பையை வென்று தர வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் லட்சியத்தோடு களம் கண்ட ரொனால்டோவிற்கு இந்த தொடர் பெரும் ஏமாற்றமாக முடிந்துள்ளது.
 
ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த போர்ச்சுக்கல் மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகளுக்கு இடையிலான விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில், இரு அணிகளும் சம பலத்துடன் மோதின. ஆட்டத்தின் இறுதி நிமிடம் வரை கோல் ஏதும் அடிக்கப்படாத நிலையில், கூடுதல் நேரத்தின் 91-வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் வீரர் மெரினோ அடித்த அதிரடி கோலால் போர்ச்சுக்கல் அணி அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தது. 
 
இதனால் போர்ச்சுக்கலின் உலகக்கோப்பை கனவு முற்றிலும் கலைந்தது. தோல்வியை தாங்க முடியாமலும், கோப்பையை வெல்ல முடியாத சோகத்திலும் ரொனால்டோ மைதானத்திலேயே கண்ணீருடன் விடைபெற்ற காட்சி ஒட்டுமொத்த கால்பந்து ரசிகர்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
 
இதற்கிடையில் நடந்த மற்றொரு விறுவிறுப்பான போட்டியில், பெல்ஜியம் அணி அமெரிக்காவை எதிர்கொண்டது. இதில் அதிரடியாக விளையாடிய பெல்ஜியம் அணி 4 கோல்களை அடித்து அபார வெற்றி பெற்றது. அமெரிக்க அணியால் ஒரே ஒரு கோல் மட்டுமே அடிக்க முடிந்ததால், பெல்ஜியம் அடுத்த சுற்றுக்கு கம்பீரமாக முன்னேறியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

ரொனால்டோவின் உலகக்கோப்பை கனவு தகர்ந்தது.. கடைசி நிமிடத்தில் கோல் அடித்து அசத்திய ஸ்பெயின்..

ரொனால்டோவின் உலகக்கோப்பை கனவு தகர்ந்தது.. கடைசி நிமிடத்தில் கோல் அடித்து அசத்திய ஸ்பெயின்..உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், போர்ச்சுக்கல் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் உலகக்கோப்பை கனவு பரிதாபமாக தகர்ந்துள்ளது. தனது நாட்டுக்கு உலகக்கோப்பையை வென்று தர வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் லட்சியத்தோடு களம் கண்ட ரொனால்டோவிற்கு இந்த தொடர் பெரும் ஏமாற்றமாக முடிந்துள்ளது.

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