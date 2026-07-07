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ரொனால்டோவின் உலகக்கோப்பை கனவு தகர்ந்தது.. கடைசி நிமிடத்தில் கோல் அடித்து அசத்திய ஸ்பெயின்..
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், போர்ச்சுக்கல் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் உலகக்கோப்பை கனவு பரிதாபமாக தகர்ந்துள்ளது. தனது நாட்டுக்கு உலகக்கோப்பையை வென்று தர வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் லட்சியத்தோடு களம் கண்ட ரொனால்டோவிற்கு இந்த தொடர் பெரும் ஏமாற்றமாக முடிந்துள்ளது.
ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த போர்ச்சுக்கல் மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகளுக்கு இடையிலான விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில், இரு அணிகளும் சம பலத்துடன் மோதின. ஆட்டத்தின் இறுதி நிமிடம் வரை கோல் ஏதும் அடிக்கப்படாத நிலையில், கூடுதல் நேரத்தின் 91-வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் வீரர் மெரினோ அடித்த அதிரடி கோலால் போர்ச்சுக்கல் அணி அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தது.
இதனால் போர்ச்சுக்கலின் உலகக்கோப்பை கனவு முற்றிலும் கலைந்தது. தோல்வியை தாங்க முடியாமலும், கோப்பையை வெல்ல முடியாத சோகத்திலும் ரொனால்டோ மைதானத்திலேயே கண்ணீருடன் விடைபெற்ற காட்சி ஒட்டுமொத்த கால்பந்து ரசிகர்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இதற்கிடையில் நடந்த மற்றொரு விறுவிறுப்பான போட்டியில், பெல்ஜியம் அணி அமெரிக்காவை எதிர்கொண்டது. இதில் அதிரடியாக விளையாடிய பெல்ஜியம் அணி 4 கோல்களை அடித்து அபார வெற்றி பெற்றது. அமெரிக்க அணியால் ஒரே ஒரு கோல் மட்டுமே அடிக்க முடிந்ததால், பெல்ஜியம் அடுத்த சுற்றுக்கு கம்பீரமாக முன்னேறியுள்ளது.
Edited by Siva
ரொனால்டோவின் உலகக்கோப்பை கனவு தகர்ந்தது.. கடைசி நிமிடத்தில் கோல் அடித்து அசத்திய ஸ்பெயின்..
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், போர்ச்சுக்கல் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் உலகக்கோப்பை கனவு பரிதாபமாக தகர்ந்துள்ளது. தனது நாட்டுக்கு உலகக்கோப்பையை வென்று தர வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் லட்சியத்தோடு களம் கண்ட ரொனால்டோவிற்கு இந்த தொடர் பெரும் ஏமாற்றமாக முடிந்துள்ளது.
35 வருடங்களுக்கு பின் சீக்கிரம் வெளியேறிய பிரேசில் அணி.. விரக்தியில் ஓய்வு பெற்ற நெய்மார்...
அதிக சேம் சைடு கோல்கள்.. 2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் மோசமான சாதனை..!
அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் தற்போது நடைபெற்று வரும் உலக கோப்பை கால்பந்து தொடர், ஒரு புதிய விசித்திரமான மற்றும் சோகமான சாதனைக்கு வழிவகுத்துள்ளது. இத்தொடரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள பல்வேறு அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் காரணமாக 'ஆப் சைடு' கோல்கள் அதிகம் பதிவாகி வரும் வேளையில், எதிரணிக்கு சாதகமாக தங்களது சொந்த கோல் போஸ்ட்டிலேயே பந்தை அடிக்கும் 'சேம் சைடு' கோல்களும் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அதிகரித்துள்ளன.
ஒரு பெருமைமிகு சாதனை.. ஒரு மோசமான சாதனை.. வைபவ் சூர்ய வன்ஷியின் அறிமுக போட்டியில் நடந்தது என்ன?
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் மான்செஸ்டர் மைதானத்தில் களம் இறங்கிய இந்திய இளம் கிரிக்கெட் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, தனது அறிமுக போட்டியிலேயே மோசமான சாதனையைப் படைத்துள்ளார். 15 வயதான இந்த இடதுகை பேட்ஸ்மேன் சர்வதேச டி20 போட்டியில் விளையாடும் மிக இள வயது இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுப் பெருமையைப் பெற்றார்.