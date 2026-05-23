தொடர்புடைய செய்திகள்
- சைபர் குற்றவாளியுடன் லிவ் இன் உறவில் இருந்த 21 வயது பெண்.. திடீரென நடந்த துப்பாக்கி சூடு..
- டெல்லி குண்டுவெடிப்பை பயமுறுத்தி மோசடி.. போலீஸ் போல் நடித்து மிரட்டல்...!
- ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாப்பிள்ளை ரூ.5 கோடி.. எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாப்பிள்ளை ரூ.25 லட்சம்.. இந்திய திருமண சந்தையில் வரதட்சணை ரேட்
- வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்.. ஒரு இளம்பெண்ணின் நெகிழ்ச்சியான அனுபவம்..!
- அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தல் வரை ஆசிரமம் தான்: பிரசாந்த் கிஷோர் அதிரடி முடிவு...!
டேட்டிங் செயலிகளில் போலி போலீஸ் அதிகாரி போல் நடிப்பு.. 21 பெண்களை ஏமாற்றிய மோசடி நபர் கைது..!
அகமதாபாத் குற்றப்பிரிவு போலீசார், திருமண மற்றும் டேட்டிங் செயலிகளில் போலி போலீஸ் அதிகாரி போல நடித்து 21 பெண்களை ஏமாற்றிய ஹிமான்ஷு என்ற ராக்கி பாஞ்சால் என்ற நபரை அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
குஜராத் காவல்துறையின் சைபர் க்ரைம் பிரிவில் சப்-இன்ஸ்பெக்டராக பணியாற்றுவது போல ஷாதி.காம், ஜீவன்சாதி மற்றும் பம்பிள் போன்ற செயலிகளில் இவர் போலி சுயவிவரங்களை உருவாக்கியுள்ளார்.
பெண்களின் நம்பிக்கையை பெறுவதற்காக, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மூலம் போலீஸ் உடையில் இருக்கும் தனது போலி புகைப்படங்கள், போலியான அரசு அடையாள அட்டைகள் மற்றும் பணி நியமன கடிதங்களை இவர் தயாரித்துள்ளார்.
தான் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும், வருமான வரித்துறை சோதனையால் வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நாடகமாடி, சட்ட போராட்ட செலவுகளுக்காக பெண்களிடம் லட்சக்கணக்கில் பணத்தை பறித்துள்ளார்.
குஜராத், மத்தியப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய நான்கு மாநிலங்களை சேர்ந்த பெண்களை இவர் குறிவைத்துள்ளார். ஏற்கனவே மும்பையில் இவர் மீது பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு ஒன்று பதிவாகி ஜாமீனில் வெளிவந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. இந்த மோசடி நெட்வொர்க் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Edited by Siva
அடுத்த கட்டுரையில்
நாளை UPSC Prelims தேர்வு.. என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்யக்கூடாது?
நாளை UPSC Prelims தேர்வு.. என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்யக்கூடாது?
மத்திய பொதுப்பணி ஆணையத்தின் குடிமைப் பணிகளுக்கான Prelims தேர்வு நாளை, மே 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வு காலை 9:30 முதல் 11:30 வரை மற்றும் மதியம் 2:30 முதல் 4:30 வரை என இரு சுற்றுகளாக நடத்தப்படவுள்ளது. தேர்விற்கு வரும் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் ஹால் டிக்கெட் மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அடையாள அட்டை அதாவது ஆதார், பான் கார்டு அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை தவறாமல் எடுத்து வர வேண்டும்.
டேட்டிங் செயலிகளில் போலி போலீஸ் அதிகாரி போல் நடிப்பு.. 21 பெண்களை ஏமாற்றிய மோசடி நபர் கைது..!
டெல்லி - நொய்டா விமான நிலையத்தின் பயண நேரம் வெறும் 21 நிமிடங்கள்.. வருகிறது அதிவேக விரைவு ரயில்..
டெல்லிக்கும் உத்தர பிரதேசத்தில் புதிதாக அமையவிருக்கும் நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கும் இடையேயான பயண நேரத்தை வெறும் 21 நிமிடங்களாக குறைக்கும் அதிவேக பிராந்திய விரைவு ரயில் போக்குவரத்து திட்டத்திற்கு உத்தர பிரதேச அரசு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை மத்திய நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக உ.பி. தொழில்துறை அமைச்சர் நந்த் கோபால் குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.