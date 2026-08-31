பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்: 200 கோடி வசூல் சாதனையை நோக்கி நிவின் பாலியின் மெகா கம்பேக்
திரையுலகில் தொடர் தோல்விகளால் சரிவைச் சந்தித்த நாயகனுக்கு, ஒரே ஒரு அழுத்தமான வெற்றிப்படம் மொத்த பிம்பத்தையும் மாற்றியமைக்கும் என்பதற்கு தற்போதைய சான்று நிவின் பாலி. பிரேமலு திரைப்படம் மூலம் தென்னிந்திய அளவில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை படைத்த இயக்குனர் கிரீஷ் ஏ.டி இயக்கத்தில், நிவின் பாலி மற்றும் பிரேமலு புகழ் மமிதா பைஜூ இணைந்து நடித்துள்ள பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
கடந்த ஆகஸ்ட் 21-ம் தேதி மலையாளத்தில் வெளியான இத்திரைப்படம், முதல் நாளிலிருந்தே ரசிகர்களிடையேயும் சினிமா விமர்சகர்களிடையேயும் அமோக வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. குடும்ப உறவுகள், நகைச்சுவை மற்றும் எமோஷனல் காட்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள இப்படம், வெளியான முதல் நாளிலேயே உலகளவில் ரூ. 16.20 கோடி வசூலித்து அதிரடி தொடக்கத்தை அளித்தது.
பொதுவாக ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு திரையரங்குகளில் கூட்டமும் வசூலும் குறையத் தொடங்கும். ஆனால், இப்படத்திற்கு நேர்மறையான விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து குவிந்து வருவதால், நாளுக்கு நாள் வசூல் வேகம் அதிகரித்து வருகிறது.
தற்போது படம் வெளியாகி 10 நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இதன் வசூல் விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளன:
இந்திய அளவிலான வசூல் ரூ. 96.15 கோடி, உலகளாவிய மொத்த வசூல் ரூ. 194.65 கோடியும் வசூல் செய்துள்ளது. வெறும் 23 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இத்திரைப்படம், விரைவில் உலகளவில் ₹200 கோடி வசூல் என்ற மாபெரும் சாதனையை எட்டவுள்ளது.
மலையாளத்தில் கிடைத்துள்ள இந்த அசாத்திய வெற்றியைத் தொடர்ந்து, தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் பலத்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படத்தின் தமிழ் பதிப்பு வரும் செப்டம்பர் 4-ம் தேதி தமிழக திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. தமிழில் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும் பட்சத்தில், இதன் வசூல் மேலும் புதிய உச்சங்களை தொடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.