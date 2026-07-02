தொடர்புடைய செய்திகள்
- "சங்கராந்தி வைப்ஸ்".. கணவருடன் சமந்தாவின் புகைப்படம் வைரல்..!
- திருமணத்திற்கு பின் மீண்டும் வெள்ளித்திரையில் சமந்தா.. அசத்தலான டிரைலர் ரிலீஸ்..
- ரசிகர் கூட்டத்திற்கு இடையே சிக்கி தவித்த சமந்தா.. கடை திறப்பு விழாவில் பரபரப்பு..!
- மீண்டும் திரைப்படத்தில் நடிக்கும் சமந்தா.. ‘ஓ பேபி’ இயக்குனரின் அடுத்த படத்தில் ஹீரோயின்..!
- சாதிச்சிட்டீங்க: ஆர்.ஜே.பாலாஜிக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த சூப்பர் ஸ்டார்!
‘எங்கள் தங்கம்’ படப்பிடிப்பின்போதே சமந்தா கர்ப்பமாகி இருந்தார்.. இயக்குனர் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்...
தெலுங்கு திரையுலகில் சமந்தா ரூத் பிரபு நடிப்பில் வெளியாகி, பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்து வரும் திரைப்படம் 'மா இண்டி பங்காாரம்' . இந்த திரைப்படம் தமிழில் ‘எங்கள் தங்கம்’ என்ற பெயரில் ரிலீச் ஆகியுள்ளது. இந்நிலையில் சமந்தாவின் கம்பேக் படமாக அமைந்த இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் இதுவரை ரூ.52.80 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து, வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
இப்படத்தின் இயக்குனர் பி.வி. நந்தினி ரெட்டி, படத்தின் மாஸ் பாடலான 'தஸாதியா' படப்பிடிப்பின் போது சமந்தா கர்ப்பமாக இருந்தார் என்ற சுவாரசியமான தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். ஆரம்பத்தில் சமந்தாவுக்கு காய்ச்சல் என்று படக்குழுவினர் நினைத்த நிலையில், பின்னரே அவர் கர்ப்பமாக இருப்பதும், மார்னிங் சிக்னஸால் அவதிப்பட்டதும் தெரியவந்துள்ளது.
எனினும், படப்பிடிப்பின் இறுதிக்கட்டத்தில் இந்த விஷயம் தெரிந்ததால், சமந்தாவுக்கு போதுமான இடைவேளைகள் வழங்கி, உடல்நிலை பாதிக்காதவாறு படக்குழுவினர் கவனித்து கொண்டுள்ளனர்.
சமந்தா தனது கணவரும், இப்படத்தின் தயாரிப்பாளருமான ராஜ் நிடிமோருவுடன் இணைந்து ஹைதராபாத்தில் நடந்த படத்தின் வெற்றி விழாவில் தனது கர்ப்பத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். 2025 டிசம்பரில் திருமணம் செய்து கொண்ட இந்தத் தம்பதிக்கு இது முதல் குழந்தையாகும். ஒரு பாரம்பரிய குடும்பத்தின் மருமகளாக பொறுப்பேற்கும் பெண், தனது கடந்த கால பகையிடமிருந்து குடும்பத்தை காப்பதே இப்படத்தின் கதைக் களம் ஆகும்.
Edited by Siva
அடுத்த கட்டுரையில்
ஜெயிலர் 2 முக்கிய அப்டேட் இன்னைக்கு வருது!.. ரஜினி ஃபேன்ஸ் மரண வெயிட்டிங்!..
6 நாள் லீவ்!.. ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் தேதி!.. தள்ளிப்போன தனுஷ் படம்!.. பரபர அப்டேட்!...
ஜெயிலர் 2 முக்கிய அப்டேட் இன்னைக்கு வருது!.. ரஜினி ஃபேன்ஸ் மரண வெயிட்டிங்!..
‘எங்கள் தங்கம்’ படப்பிடிப்பின்போதே சமந்தா கர்ப்பமாகி இருந்தார்.. இயக்குனர் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்...
தெலுங்கு திரையுலகில் சமந்தா ரூத் பிரபு நடிப்பில் வெளியாகி, பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்து வரும் திரைப்படம் 'மா இண்டி பங்காாரம்' . இந்த திரைப்படம் தமிழில் ‘எங்கள் தங்கம்’ என்ற பெயரில் ரிலீச் ஆகியுள்ளது. இந்நிலையில் சமந்தாவின் கம்பேக் படமாக அமைந்த இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் இதுவரை ரூ.52.80 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து, வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.