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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (10:52 IST)

ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் பிரம்மாண்ட இசை நிகழ்ச்சி ரத்து - ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்

ar rahman
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (10:54 IST)
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ரோஜா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இசையமைக்க தொடங்கியவர் இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான். தொடர்ந்து பல படங்களிலும் இசையமைத்து முன்னணி இசையமைப்பாளராக மாறினார். குறிப்பாக ஏ.ஆர் ரஹ்மானின் துள்ளலான இசை இளைஞர்களை சுண்டி இழுத்தது. தமிழ் சினிமா மற்றும் இன்றி நிறைய பாலிவுட் திரைப்படங்களுக்கும் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்தார்..

சமீப காலமாகவே ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில் கர்நாடகா மாநிலம் குர்கானில் நடைபெறவிருந்த ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் வண்டர்மெண்ட் டூர் இசை நிகழ்ச்சி தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் 2027ம் வருடத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதோடு புதிய தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் எனவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரூ.
2499 முதல் 1.5 லட்சம் வரை டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த ரசிகர்களுக்கு முழுப் பணமும் திரும்பி வழங்கப்படவிருக்கிறது. பணம் திரும்ப கிடைத்தாலும் நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டது ரஹ்மானின் இசை ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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