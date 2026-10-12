  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Ramayana Movie Release Date Announced: Ranbir Kapoor Starrer to Hit Theatres on November 5
Written By SIVA SIVA
Last Modified: Monday, 12 October 2026 (09:30 IST)

தீபாவளிக்கு வெளியாகிறது ராமாயணா திரைப்படம்... டிக்கெட் முன்பதிவுகள் எப்போது?

ramayana
Written By: SIVA
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (09:05 IST)
google-news
இந்தியத் திரையுலகின் மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் உருவாகிவரும் பிரம்மாண்ட திரைப்படமான 'ராமாயணா' படத்தின் உலகளாவிய வெளியீட்டு தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில், ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் மற்றும் சன்னி தியோல் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இணைந்து நடித்துள்ள இப்படம், ரசிகர்களின் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் உருவாகியுள்ளது. 
 
உலகப்புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர் ஹான்ஸ் சிம்மருடன் இணைந்து ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இப்படத்திற்கு இசையமைப்பது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் கூட்டியுள்ளது.
 
வரவிருக்கும் தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாடும் வகையில், இப்படம் நவம்பர் 5 அன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளது. மேலும், இப்படத்திற்கான டிக்கெட் முன்பதிவுகள் தசரா பண்டிகையான அக்டோபர் 20-ஆம் தேதியன்றே தொடங்கவுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. 
 
ஐமேக்ஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து அதிநவீன திரையரங்கு வடிவங்களிலும் இப்படம் வெளியாகவிருப்பது சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஜெயிலர் 2 முன்பதிவு: 16ஆம் தேதியே காத்தாடும் தியேட்டர்கள்.. ரஜினிகாந்த் படத்துக்கே இந்த நிலைமையா?

ஜெயிலர் 2-வுக்கு வந்த சோதனை!.. தியேட்டர்களில் வெளியாகுமா?..

ஜெயிலர் 2-வுக்கு வந்த சோதனை!.. தியேட்டர்களில் வெளியாகுமா?..2023ம் வருடம் வெளியான ஜெயிலர் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்து நல்ல வசூலை பெற்ற நிலையில் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி மீண்டும் நடிக்க ஜெயிலர் 2 படம் உருவானது. சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரித்திருக்கிறது.

மொதராத்திரி படம் சூப்பர்!. இயக்குனரை அழைத்து பாராட்டிய சிவகார்த்திகேயன்...

மொதராத்திரி படம் சூப்பர்!. இயக்குனரை அழைத்து பாராட்டிய சிவகார்த்திகேயன்...ராஜா கருப்பசாமி இயக்கத்தில் ரிஷிகாந்த், அனிஷ்மா அனில்குமார் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியான திரைப்படம் மொத ராத்திரி.

ஒருவழியா டிரெய்ன் ரிலீஸ் தேதி வந்துடுச்சி!.. மிஷ்கின் ஹேப்பி!...

ஒருவழியா டிரெய்ன் ரிலீஸ் தேதி வந்துடுச்சி!.. மிஷ்கின் ஹேப்பி!...பிசாசு, துப்பறிவாளன், சைக்கோ, முகமுடி, அஞ்சாதே, ஓநாயும் ஆட்டுக்குட்டியும் உள்ளிட்ட சில படங்களை இயக்கியவர் மிஷ்கின்.

ரஜினியின் சம்பளம் இவ்ளோ கோடியா?!.. ஜெயிலர் 2 அப்டேட்...

ரஜினியின் சம்பளம் இவ்ளோ கோடியா?!.. ஜெயிலர் 2 அப்டேட்...கூலி திரைப்படத்திற்கு பின் ரஜினி நடிப்பில் வெளியாகவுள்ள திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. நெல்சன் இயக்கியுள்ள இந்த திரைப்படம் வருகிற 15ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

அல்லு அர்ஜூனுடன் புதிய படம்!.. செம அப்டேட் கொடுத்த லோகேஷ் கனகராஜ்!..

அல்லு அர்ஜூனுடன் புதிய படம்!.. செம அப்டேட் கொடுத்த லோகேஷ் கனகராஜ்!..விக்ரம் படத்திற்கு பின் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய லியோ மற்றும் கூலி ஆகிய இரண்டு படங்களும் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது