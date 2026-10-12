தீபாவளிக்கு வெளியாகிறது ராமாயணா திரைப்படம்... டிக்கெட் முன்பதிவுகள் எப்போது?
இந்தியத் திரையுலகின் மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் உருவாகிவரும் பிரம்மாண்ட திரைப்படமான 'ராமாயணா' படத்தின் உலகளாவிய வெளியீட்டு தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில், ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் மற்றும் சன்னி தியோல் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இணைந்து நடித்துள்ள இப்படம், ரசிகர்களின் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் உருவாகியுள்ளது.
உலகப்புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர் ஹான்ஸ் சிம்மருடன் இணைந்து ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இப்படத்திற்கு இசையமைப்பது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் கூட்டியுள்ளது.
வரவிருக்கும் தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாடும் வகையில், இப்படம் நவம்பர் 5 அன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளது. மேலும், இப்படத்திற்கான டிக்கெட் முன்பதிவுகள் தசரா பண்டிகையான அக்டோபர் 20-ஆம் தேதியன்றே தொடங்கவுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
ஐமேக்ஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து அதிநவீன திரையரங்கு வடிவங்களிலும் இப்படம் வெளியாகவிருப்பது சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.