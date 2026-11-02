  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. A R Rahman Reacts To Mixed Criticism On His Songs For Nitesh Tiwari's Ramayana
Written By SIVA SIVA
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (11:20 IST)

ராமாயணம் பாடல்கள் ஹிட்டாகவில்லையா? இசையமைப்பாளர் ஏஆர் ரஹ்மான் விளக்கம்...

ar rahman
Written By: SIVA
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (11:10 IST)
google-news
இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 'ராமாயணா' திரைப்படத்திற்கு இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தின் பாடல்களான 'ஜெய் ஜெய் ராம்', 'மங்கல் ரங்', 'ஜூடி ஜோடி' மற்றும் 'ராவண தாண்டவ்' ஆகிய நான்கு பாடல்கள் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டன. எனினும், இப்பாடல்களுக்கு இணையத்தில் கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்துள்ளன. குறிப்பாக 'மங்கல் ரங்' பாடல் கவ்வாலி பாணியில் இருப்பதாக சிலர் விமர்சித்தனர்.
 
மும்பையில் நவம்பர் 1-ம் தேதி நடைபெற்ற 'தி வண்டர்மென்ட் டூர்' இசை நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், "படைப்பு என்பது விமர்சிக்கப்பட வேண்டும். அனைவருக்கும் உங்கள் வேலை பிடித்துவிட்டால் அங்கிருந்து வெளியேறிவிட வேண்டும் என்பது படைப்பாளிகளுக்கான பழமொழி. ஒரு படைப்பு நல்லதா கெட்டதா என்பதை காலம்தான் தீர்மானிக்கும்" என்று விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்தார்.
 
மேலும் சென்னை பாடல் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய அவர், பள்ளி பருவத்திலிருந்தே ராமாயண நாடகங்களை பார்த்து வளர்ந்ததாக கூறினார். சர்வதேச அளவில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு 3 ஆண்டுகளாக ரஹ்மான் இசையமைத்து வருகிறார். பாடகர் அபய் ஜோத்புர்கர் கூறுகையில், உலகளாவிய ரசிகர்களைக் கவரும் வகையில் பாரம்பரிய மற்றும் நவீன இசையின் கலவையாக இப்பாடல்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்றார்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
33 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் திரைக்கு வரும் ஜென்டில்மேன்

கெரியரோட உச்சத்துல!.. சீன் படத்தில் வரும் வசனம்! - யாரை சொல்கிறார் சூர்யா?

கெரியரோட உச்சத்துல!.. சீன் படத்தில் வரும் வசனம்! - யாரை சொல்கிறார் சூர்யா?நடிகர் சூர்யாவும், விஜயும் வாடா போடா நண்பர்கள். ஒன்றாக கல்லூரியில் படித்தவர்கள்.

பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங் ரஜினிதான் - ரூ.800 கோடி வசூலை தாண்டிய ஜெயிலர் 2

பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங் ரஜினிதான் - ரூ.800 கோடி வசூலை தாண்டிய ஜெயிலர் 2சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து உருவான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கடந்த அக்டோபர் 15ம் தேதி உலகமெங்கும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

7 வயதில் 12 மொழிகள் பேசும் அசினின் மகள் - இது வேற லெவல்

7 வயதில் 12 மொழிகள் பேசும் அசினின் மகள் - இது வேற லெவல்அஜித், விஜய், சூர்யா போன்ற முன்னணி நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்டு நடித்தவர் அசின்.

அஜித்தை பாட வைக்க ஆசைப்பட்ட தேவா - ஆனா நடந்ததே வேற!...

அஜித்தை பாட வைக்க ஆசைப்பட்ட தேவா - ஆனா நடந்ததே வேற!...தமிழ் சினிமாவில் 400க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்தவர் தேனிசைத் தென்றல் தேவா.

இந்திய அளவில் டிரெண்டிங் - ஓடிடியில் டார்க் ஹெவன் செய்த சாதனை

இந்திய அளவில் டிரெண்டிங் - ஓடிடியில் டார்க் ஹெவன் செய்த சாதனைபாலாஜி என்பவர் இயக்கத்தில் சின்னத்திரை நடிகர் சித்து சித் மற்றும் தன்ஷிகா, ரித்விகா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து செப்டம்பர் மாதம் தியேட்டரில் வெளியான திரைப்படம் தி டார்க் ஹெவன்.