ராமாயணம் பாடல்கள் ஹிட்டாகவில்லையா? இசையமைப்பாளர் ஏஆர் ரஹ்மான் விளக்கம்...
இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 'ராமாயணா' திரைப்படத்திற்கு இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தின் பாடல்களான 'ஜெய் ஜெய் ராம்', 'மங்கல் ரங்', 'ஜூடி ஜோடி' மற்றும் 'ராவண தாண்டவ்' ஆகிய நான்கு பாடல்கள் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டன. எனினும், இப்பாடல்களுக்கு இணையத்தில் கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்துள்ளன. குறிப்பாக 'மங்கல் ரங்' பாடல் கவ்வாலி பாணியில் இருப்பதாக சிலர் விமர்சித்தனர்.
மும்பையில் நவம்பர் 1-ம் தேதி நடைபெற்ற 'தி வண்டர்மென்ட் டூர்' இசை நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், "படைப்பு என்பது விமர்சிக்கப்பட வேண்டும். அனைவருக்கும் உங்கள் வேலை பிடித்துவிட்டால் அங்கிருந்து வெளியேறிவிட வேண்டும் என்பது படைப்பாளிகளுக்கான பழமொழி. ஒரு படைப்பு நல்லதா கெட்டதா என்பதை காலம்தான் தீர்மானிக்கும்" என்று விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்தார்.
மேலும் சென்னை பாடல் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய அவர், பள்ளி பருவத்திலிருந்தே ராமாயண நாடகங்களை பார்த்து வளர்ந்ததாக கூறினார். சர்வதேச அளவில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு 3 ஆண்டுகளாக ரஹ்மான் இசையமைத்து வருகிறார். பாடகர் அபய் ஜோத்புர்கர் கூறுகையில், உலகளாவிய ரசிகர்களைக் கவரும் வகையில் பாரம்பரிய மற்றும் நவீன இசையின் கலவையாக இப்பாடல்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்றார்.