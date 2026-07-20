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ஏஆர் ரஹ்மான் குடும்பத்திற்கு மட்டும் 10 தேசிய விருதுகள்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து...
சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், ‘அமரன்’ படத்திற்காக இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் சிறந்த பின்னணி இசைக்கான விருதினை வென்றுள்ளார். ஏற்கனவே இரண்டு தேசிய விருதுகளை தன்வசப்படுத்தியிருந்த அவர், இதன் மூலம் தனது மூன்றாவது தேசிய விருதினை பெற்றுள்ளார். இந்த சாதனை தமிழ் திரையுலகில் பெரும் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.
இந்த வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரகுமான் தனது மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்துள்ளார். இது தங்கள் குடும்பத்திற்கு கிடைத்துள்ள பத்தாவது தேசிய விருது என்று அவர் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.
இசை உலகில் தனி முத்திரை பதித்துள்ள ஏ.ஆர். ரகுமான் இதுவரை ஏழு தேசிய விருதுகளை வென்றுள்ளார். தற்போது ஜி.வி. பிரகாஷ் தனது மூன்றாவது விருதை வென்றுள்ள நிலையில், இருவரும் இணைந்து அந்த இசைக்குடும்பம் மொத்தம் பத்து தேசிய விருதுகளைக் குவித்து சாதனை படைத்துள்ளது.
இசைத் திறமைக்கு சான்றாக விளங்கும் இக்குடும்பத்தின் இந்த அபார வளர்ச்சி, ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினரிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேசிய விருதுகள் வரிசையில் இந்த பத்தாவது விருது இக்குடும்பத்தின் மகுடத்தில் மற்றொரு வைரமாக பதிந்துள்ளது.
Edited by Siva
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ஏஆர் ரஹ்மான் குடும்பத்திற்கு மட்டும் 10 தேசிய விருதுகள்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து...
சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், ‘அமரன்’ படத்திற்காக இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் சிறந்த பின்னணி இசைக்கான விருதினை வென்றுள்ளார். ஏற்கனவே இரண்டு தேசிய விருதுகளை தன்வசப்படுத்தியிருந்த அவர், இதன் மூலம் தனது மூன்றாவது தேசிய விருதினை பெற்றுள்ளார். இந்த சாதனை தமிழ் திரையுலகில் பெரும் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.