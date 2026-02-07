சனி, 7 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 50% வேலைவாய்ப்பு குறையும்.. ஆந்திரோபிக் சிஇஓ அதிர்ச்சி தகவல்..

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 50% வேலைவாய்ப்பு குறையும்.. ஆந்திரோபிக் சிஇஓ அதிர்ச்சி தகவல்..
தொழில்நுட்ப உலகில் AI எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு மனிதர்களின் வேலைவாய்ப்புகளை பறித்துவிடுமோ என்ற அச்சம் பரவலாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், Anthropic நிறுவனத்தின் சிஇஓ டாரியோ ஆமோடே வெளியிட்டுள்ள கருத்து பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில், அலுவலகம் சார்ந்த ஆரம்ப நிலை வேலைகளில் சுமார் 50 சதவீத பணிகளை AI தொழில்நுட்பமே கையாளும் என்று அவர் கணித்துள்ளார்.
 
மனிதர்களின் சிந்தனை திறனுக்கு இணையாக AI மிக வேகமாக வளர்ந்து வருவதாகவும், கோடிங் முதல் தரவுப் பகுப்பாய்வு வரை பல துறைகளில் இது பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மனிதர்களின் சில வேலைகளை முடக்கினாலும், AI சார்ந்த புதிய வேலைவாய்ப்புகள் அதிகம் உருவாகும் என்று வல்லுநர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர். 
 
இருப்பினும், இந்த தொழில்நுட்பப் புரட்சி பணியாளர்களின் திறனை மேம்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எதிர்கால வேலைவாய்ப்பு சந்தையில் ஏஐ-யுடன் இணைந்து செயல்படுபவர்களுக்கே முன்னுரிமை கிடைக்கும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
 
Edited by Siva

சிங்கப்பூரை சேர்ந்த பெண்ணிடம் பண மோசடி!.. வாலிபருக்கு 23 மாதங்கள் சிறை!...

சிங்கப்பூரை சேர்ந்த பெண்ணிடம் பண மோசடி!.. வாலிபருக்கு 23 மாதங்கள் சிறை!...கடந்த 2021ம் வருடம் சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் தேவேந்திரன் இளங்கோவன்(31) என்பவர் PS4 எனும் வீடியோ கேமை விற்பனை செய்வதாக விளம்பரம் செய்தார்.

வலைவிரிக்கும் விஜய்!.. யோசிக்கும் ராகுல்!... அப்செட்டில் ஸ்டாலின்!...

வலைவிரிக்கும் விஜய்!.. யோசிக்கும் ராகுல்!... அப்செட்டில் ஸ்டாலின்!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுகவும், அதிமுகவும் தங்களின் கூட்டணிகளை வலுப்படுத்தும் வேலைகளில் தீவிரமாக இறங்கியிருக்கிறது.

பாகிஸ்தானில் மசூதியில் குண்டுவெடிப்பு!. 50க்கும் மேற்பட்டோர் பலி!..

பாகிஸ்தானில் மசூதியில் குண்டுவெடிப்பு!. 50க்கும் மேற்பட்டோர் பலி!..பாகிஸ்தானின் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தில் பொதுமக்கள் தொழுகையில் ஈடுபட்டிருந்த போது குண்டுவெடித்ததில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஒரே நாளில் 10 ஆயிரம் விருப்ப மனுக்கள்!.. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி...

ஒரே நாளில் 10 ஆயிரம் விருப்ப மனுக்கள்!.. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி...தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தலுக்கு இன்னும் 2 மாதங்களே இருக்கும் நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணிக்கான வேலைகளில் மும்முரமாக இறங்கியிருக்கிறது.

உபேர், ஓலா, ரேபிடோ ஓட்டுனர்கள் நாளை ஸ்டிரைக்!..

உபேர், ஓலா, ரேபிடோ ஓட்டுனர்கள் நாளை ஸ்டிரைக்!..உபேர். ஓலா. ரேபிடோ ஓட்டுநர்கள் நாளை வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள்

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com