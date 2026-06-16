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மறுபடியும் நான்தான் பிரதமர்!.. அடம்பிடிக்கும் நெதன்யாகு!.. கோபத்தில் இஸ்ரேல் மக்கள்!..
கடந்த சில வருடங்களாகவே இஸ்ரேல் பல நாடுகளின் மீதும் தொடர்ந்து போர் தொடுத்து வருகிறது. காசாவில் இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் இதுவரை 73 ஆயிரம் அப்பாவி பொதுமக்கள் பலியாகிவிட்டனர்.அதேபோல் லெபனான் நாட்டையும் இஸ்ரேல் கடந்த சில மாதங்களாகவே கடுமையாக தாக்கி வருகிறது.
அங்கும் பொதுமக்கள் பலரும் இறந்து விட்டனர். ஒரு பக்கம் அமெரிக்காவுடன் சேர்ந்து ஈரான் நாட்டையும் இஸ்ரேல் தாக்கி வருகிறது, இஸ்ரேலில் தாக்குதலில்தான் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார். தற்போது ஈரானில் உள்ள போரை அமெரிக்கா நிறுத்திவிட்டது.
ஆனால் ஈரானுடன் அமைதி போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகவிருந்த நிலையில் கூட அந்த நாட்டின் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியது. இதனால் கோபமடைந்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவை முட்டாள் என திட்டினார். மேலும், ஈரானையும்,லெபனானையும் இஸ்ரேல் தாக்கினால் நீங்கள் தனித்துவிடப்படுவீர்கள் எனவும் எச்சரித்தார்.
நெதன்யாகுவின் செயலுக்கு இஸ்ரேல் நாட்டு மக்களே எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில்தான் மீண்டும் தானே பிரதமராக வேண்டும் என்கிற ஆசை நெதன்யாகுவுக்கு வந்திருக்கிறது. சொந்த நாட்டு மக்களின் கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிட நெதன்யாகு முடிவெடுத்திருக்கிறார். பல நாடுகளுடன் மோதல் போக்கை கடைப்பிடித்து வரும் நெதன்யாகு இந்த பொது தேர்தலில் வெற்றி பெறுவது கடினம் என சொல்லப்படுகிறது.
அங்கும் பொதுமக்கள் பலரும் இறந்து விட்டனர். ஒரு பக்கம் அமெரிக்காவுடன் சேர்ந்து ஈரான் நாட்டையும் இஸ்ரேல் தாக்கி வருகிறது, இஸ்ரேலில் தாக்குதலில்தான் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார். தற்போது ஈரானில் உள்ள போரை அமெரிக்கா நிறுத்திவிட்டது.
ஆனால் ஈரானுடன் அமைதி போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகவிருந்த நிலையில் கூட அந்த நாட்டின் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியது. இதனால் கோபமடைந்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவை முட்டாள் என திட்டினார். மேலும், ஈரானையும்,லெபனானையும் இஸ்ரேல் தாக்கினால் நீங்கள் தனித்துவிடப்படுவீர்கள் எனவும் எச்சரித்தார்.
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