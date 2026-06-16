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Last Modified: Tuesday, 16 June 2026 (14:01 IST)

ஈரான் போர் ஓவர்!. அடுத்த டார்கெட் ரஷ்யா - உக்ரைன் போர்!.. டிரம்ப் பேச்சு...

trump
Publish: Tue, 16 Jun 2026 (14:01 IST) Updated: Tue, 16 Jun 2026 (14:05 IST)
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அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது என சொல்லி ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு போரை துவங்கியது. இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் வளைகுடா நாடுகளிலிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸை ஈரான் மூடியது.

இதன் காரணமாக, இந்தியாவில் உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது. எனவே, ஈரானுடனன போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் முயற்சியில் அமெரிக்கா இறங்கியிருக்கிறது. போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் வருகிற வெள்ளிக்கிழமை அமெரிக்காவும், ஈரானும் கையெழுத்திடவிருக்கின்றன. அதே நேரம் டிஜிட்டல் முறைப்படி இரண்டு நாடுகளும் ஏற்கனவே ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டு விட்டதாக டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் செய்தியாளரிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ‘ஈரான் போர் முடிவுக்கு வந்து அமைதி திரும்பியிருப்பதால் அடுத்து ரஷ்யா - உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர தனது அரசு முழு கவனம் செலுத்தும்’ எனக் கூறியிருக்கிறார். மேலும் உக்ரைன் விவகாரத்தில் சுமூகமான தீர்வை காண்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைக்கு புதினும் ஜெலன்ஸ்கியும் தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

ஒருபக்கம் பேச்சுவார்த்தைக்கு நாங்கள் தயார் என தொடர்ந்து சொல்லியும் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடுமையான தாக்குதலை நடத்தி பொது மக்களை கொன்று வருகிறது என நேற்று உக்ரைன் அதிபர் ஜென்ஸ்க்கி புகார் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

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