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போர் ஓவர்!. விரைவில் கையெழுத்து!.. ஜூன் 19ம் தேதி ஹார்மூஸ் ஓப்பனாகும்!.. டிரம்ப் நம்பிக்கை..
ஈரான் அணு உற்பத்தி செய்யக்கூடாது, அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என சொல்லி அந்நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இறுதியில் போரை தொடங்கியது. இதையடுத்து அமெரிக்காவில் இராணுவ தடங்கள் அமைந்துள்ள வளைகுடா நாடுகளின் மீது ஈரான் தாக்குதலை தொடங்கியது.
இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிபாடு எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் சிலிண்டர் ஆகியவற்றின் விலை உயர்ந்துவிட்டது. ஏனெனில் ஈரான் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிட்டது.
நான்கு மாதங்களுக்கு மேல் போர் நடைபெற்று வரும் நிலையில் செலவில் தற்போது அமெரிக்காவுக்கு ஈரானுக்கும் இடையே அமைதிப் பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் அவ்வப்போது சில தாக்குதல்கள் நிகழ்கின்றன. ஒருபக்கம் ஈரானுடன் நிரந்தரமாக போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியில் அமெரிக்க இறங்கியிருக்கிறது.
இந்நிலையில், இன்று காலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ‘அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே அமைதி ஒப்பந்த பேச்சு வார்த்தை நிறைவு பெற்றிருக்கிறது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை முழுமையாக நிறைவடைந்து விட்டது. வரும் வெள்ளிக்கிழமை அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிறது. ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானதும் கன்னி வெடிகளை அகற்ற ஹார்மூஸ் திறக்கப்படும்.. ஸ்விட்சர்லாந்தில் ஈரான் - அமெரிக்கா இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகவுள்ளது’ ன அவர் கூறியிருக்கிறார்