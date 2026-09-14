விஜய் என்னை மீட் பண்ணாம லண்டன் போயிட்டாருன்னு யார் சொன்னா?!.. மலேசிய பிரதமர் பேட்டி!..
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் கடந்த 10ம் தேதி வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார். ஒரு வாரம் லண்டனில் தங்கியிருக்கும் விஜய் அங்கு பல தொழிலதிபர்களை சந்தித்து பேசவிருக்கிறார். அதன்பின் வருகிற 17-ம் தேதி அவர் சென்னை திரும்புகிறார்..
ஆனால் கேரளா வரும் மலேசியா பிரதமர் 13-ம் தேதியான நேற்று நேற்று சென்னை வந்து முதல்வர் விஜய் சந்திக்க திட்டமிட்டிருப்பதால், இந்த தகவலை ஆளுநர் ஆர்லேகர் விஜயிடம் கூறி ‘உங்கள் லண்டன் பயணத்தை தள்ளி வையுங்கள்’ எனக் கூறியதாகவும், ஆனால் அதையும் மீறி விஜய் லண்டன் சென்று விட்டதாகவும் செய்திகள் வெளியானது. ஆனால் இந்த தகவலை மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம் மறுத்துள்ளார்..
தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் ‘விஜய் என்னை சந்திப்பதை தவிர்த்துவிட்டு லண்டன் சென்றுவிட்டார் என்கிற செய்தியில் உண்மை இல்லை.. கேரள பயணத்திற்கு பிறகு நான் மாலத்தீவு செல்ல ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்தேன்.. என்னிடம் குறுகிய நேரமே இருந்தது.. விஜய் முதலீடுகளை ஈர்க்க லண்டன் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தும் சந்திப்பை ஒருங்கிணைக்க விஜய் நிறைய முயற்சிகள் செய்தார். துரதிஷ்டவசமாக தேதி அமையவில்லை.. அவர் விரைவில் மலேசியா வந்து எங்களின் சந்திப்பு நிகழும் என எதிர்பார்க்கிறேன்’ என கூறியிருக்கிறார்.
தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் ‘விஜய் என்னை சந்திப்பதை தவிர்த்துவிட்டு லண்டன் சென்றுவிட்டார் என்கிற செய்தியில் உண்மை இல்லை.. கேரள பயணத்திற்கு பிறகு நான் மாலத்தீவு செல்ல ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்தேன்.. என்னிடம் குறுகிய நேரமே இருந்தது.. விஜய் முதலீடுகளை ஈர்க்க லண்டன் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தும் சந்திப்பை ஒருங்கிணைக்க விஜய் நிறைய முயற்சிகள் செய்தார். துரதிஷ்டவசமாக தேதி அமையவில்லை.. அவர் விரைவில் மலேசியா வந்து எங்களின் சந்திப்பு நிகழும் என எதிர்பார்க்கிறேன்’ என கூறியிருக்கிறார்.