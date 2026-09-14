ஐடி வேலை இனி வேண்டாம்.. உபேர் கார் ஓட்டினால் வாரம் ரூ.46000 வருமானம்.. மாற்றி யோசிக்கும் ஜென் சி
பாரம்பரியமான அலுவலக வேலைகளை விடுத்து, மாற்று வழிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் இளைய தலைமுறையினரின் சிந்தனை முறை தற்போது மாறிவருகிறது. பெங்களூருவில் பி.காம் பட்டதாரியான 22 வயது ஹம்தோர் டெப்பார்மா என்ற இளைஞர், வழக்கமான கார்ப்பரேட் வேலையைத் தேடாமல் ‘உபர் பிளாக்’ சொகுசு கார் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வருகிறார். எந்த தொழிலும் சிறியதல்ல என்ற எண்ணத்துடன் அவர் வண்டி ஓட்டி வருவதுடன், வாரத்திற்கு சுமார் ரூ. 46,000 வரை சம்பாதித்து இணையத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளார்.
இது போன்ற கிங் வேலைகளை பற்றிச் சமூகம் என்ன நினைக்கும் என்ற தயக்கம் இளைய தலைமுறையினரிடையே இப்பொழுது இல்லை. வண்டி ஓட்டுவதன் மூலம் தினமும் பல புதிய மனிதர்களை சந்திப்பதுடன், பல புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதாகவும் அவர் தெரிவிக்கிறார்.
அவரை போலவே பி.சி.ஏ முடித்த மற்றொரு இளைஞரான ருத்ராவும் நிதி ஆலோசகர் வேலையை விட்டுவிட்டு ஓட்டுநர் பணியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். பெண்மணி உட்பட பலரும் தங்களது சொந்த விருப்பத்திற்காகவும் சுதந்திரத்திற்காகவும் இந்தத் தொழிலைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். எந்த வேலையும் சிறியதல்ல, மனிதர்களின் சிந்தனை மட்டுமே பெரியது அல்லது சிறியது என்பதை இந்த இளைஞர்களின் பயணம் நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளது.
Edited by Siva