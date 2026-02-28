சனி, 28 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 28 பிப்ரவரி 2026 (13:24 IST)

அணுசக்தி பேச்சுவார்த்தை தோல்வி!.. இஸ்ரேலுடன் இணைந்து ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்!..

donald
ஈரானுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இடையே அணுசக்தி தொடர்பான பேச்சு வார்த்தை கடந்த பல நாட்களாகவே நடந்து வருகிறது. கடந்த 26ம் தேதி நடந்த மூன்றாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வியில் முடிந்தது..

இதையடுத்து, இஸ்ரேல் நாடு ஈரான் நாட்டை தாக்க துவங்கியது.. இந்நிலையில், இஸ்ரேலோடு தற்போது அமெரிக்காவும் சேர்ந்துகொண்டது. அதாவது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் சேர்ந்து ஈரான் மீது தாக்குதலை நடத்தி வருகிறார்கள்.. ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் பல கட்டிடங்கள் தீப்பிடித்து எரிகிறது. அந்த நகரம் முழுவதும் குண்டுவெடிப்பு சத்தங்கள் கேட்கிறது.. ஈரான் அதிபர் மாளிகையிலும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் வான்வெளி தாக்குதலை தொடர்ந்த நடத்தி வருகின்றன.. இதனால் கட்டிடங்கள் சேதமடைந்துள்ளது.. பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல ஈரான் அரசு வலியுறுத்தியிருக்கிறது. அமெரிக்காவின் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் மற்றும் போர் விமானங்கள் ஈரான் அருகே நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 2003ம் வருடம் ஈரான் ஆக்கிரமிப்புக்கு பின் அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய ராணுவ குவிப்பு என இது சொல்லப்படுகிறது...

திமுக கூட்டணியில் இன்னொரு அரசியல் கட்சி.. அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்தது.. விரைவில் பேச்சுவார்த்தை..!

திமுக கூட்டணியில் இன்னொரு அரசியல் கட்சி.. அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்தது.. விரைவில் பேச்சுவார்த்தை..!2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, ஆளும் திமுக தனது தேர்தல் கூட்டணியை வலுப்படுத்தும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, SDPI கட்சி இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது. இக்கூட்டணி ஒப்பந்தத்தை தொடர்ந்து, சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகளிலும் SDPI கட்சி பங்கேற்க உள்ளது.

ராணுவ சேவையில் செயற்கை நுண்ணறிவு: OpenAI நிறுவனம் ஒப்பந்தம்!

ராணுவ சேவையில் செயற்கை நுண்ணறிவு: OpenAI நிறுவனம் ஒப்பந்தம்!செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் உலகப்புகழ்பெற்ற OpenAI நிறுவனம், தனது AI மாடல்களை ராணுவ சேவைகளுடன் இணைப்பதற்காக அமெரிக்க அரசுடன் ஒரு முக்கிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அமெரிக்க ராணுவத்தின் செயல்பாடுகளில் AI தொழில்நுட்பம் ஒரு புதிய பரிமாணத்தை எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கிராம கோயில் பூசாரிகளுக்கு ரூ. லட்சம்.. 11 புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட முக ஸ்டாலின்..

கிராம கோயில் பூசாரிகளுக்கு ரூ. லட்சம்.. 11 புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட முக ஸ்டாலின்..சென்னை மயிலாப்பூரில் நடைபெற்ற கிராம பூசாரிகள் மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், பூசாரிகளின் நலனை மேம்படுத்தும் வகையில் 11 புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். இந்த அறிவிப்புகள் கிராமப்புற ஆன்மீகப் பணியாளர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு பெரும் ஊக்கமளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன.

இததானடா நயினார் நாகேந்திரன் சொன்னாரு!.. போட்டு அந்த அடி அடிச்சீங்க!...

இததானடா நயினார் நாகேந்திரன் சொன்னாரு!.. போட்டு அந்த அடி அடிச்சீங்க!...நடிகர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா தனது கணவரிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியிருப்பது விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஆப்கானிஸ்தான் - பாகிஸ்தான் போர்: பாகிஸ்தானுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆதரவு!

ஆப்கானிஸ்தான் - பாகிஸ்தான் போர்: பாகிஸ்தானுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆதரவு!ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே "நேரடிப் போர்" மூண்டுள்ள நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பாகிஸ்தானுக்கு தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளார். பாகிஸ்தான் தலைமையுடன் தமக்கு மிகச்சிறந்த உறவு இருப்பதாகவும், அந்நாட்டின் பிரதமர் மற்றும் ராணுவ தளபதி மீது தமக்கு மிகுந்த மரியாதை உள்ளதாகவும் அவர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com