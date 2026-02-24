செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (12:28 IST)

வரி விஷயத்தில் விளையாடினால் மறுபடியும் வரியை ஏத்திடுவேன்!. உலக நாடுகளை மிரட்டும் டிரம்ப்!...

donald
கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் அமெரிக்க அதிபர் டொனல்ட் டிரம்ப் அதிகளவு வரிகளை விதித்து வந்தார். முக்கியமாக ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை இந்தியா நிறுத்தவேண்டும், இல்லையெனில் இந்தியாவுகு அதிக வரி விதிப்பேன் என மிரட்டி வந்தார்.

சொன்னது போலவே இந்தியாவுக்கு 25 சதவீத இறக்குமதி வரி மற்றும் கூடுதலாக 25 சதவீத வரியை விதித்தார். எனவே அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு இந்திய 50 சதவீத வரியை செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. அதன்பின் இந்தியாவுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடந்து 25 சதவீத கூடுதல் வரியை நீக்கியதோடு வரி 8 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது.

ஆனால் சில நாட்களுக்கு முன்பு உலக நாடுகளுக்கு வரி விதிப்பதை அமெரிக்க நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் கண்டித்தது. மேலும் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது அதிகார வரம்பை மீறி நாடாளுமன்ற ஒப்புதலை பெற வராமல் தன்னிச்சையாக செயல்படுகிறார் என தீர்ப்பு வழங்கியது.. இதையடுத்து ட்ரம்ப் விதித்த வரிகள் ரத்தாகும் நிலை ஏற்பட்டது..

இதையடுத்து, இந்தியா , சீனா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட 150 நாடுகளுக்கான வரியை 10 சதவீதமாக குறைத்தார் டிரம்ப். அதன்பின் சில மணி நேரங்களில் அதை 15 சதவீதமாக உயர்த்தினார். இந்நிலையில், வரி விவகாரத்தில் விளையாட நினைத்தால் அதிக வரி விதிக்கப்படும் என உலக நாடுகளுக்கும் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்.. மேலும் வரி விதிப்புக்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்ற ஒப்புதலை பெற தேவையில்லை எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்..

