வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (14:52 IST)

இந்தமுறை குறி தப்பாது!.. அமெரிக்கா அதிபருக்கு ஈரான் அதிபர் வார்னிங்!...

ஈரானில் பொருளாதார வீழ்ச்சி மற்றும் பண வீக்கம் காரணமாக அத்தியாயமான பொருட்களின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது. அதை எதிர்த்து ஈரான் மக்கள் கடந்த சில நாட்களாகவே சாலைகளில் இறங்கி போராட துவங்கிவிட்டனர். போராட்டத்தை ஒடுக்குவதற்காக ஈரான் பாதுகாப்பு படையினர் களத்தில் இறங்கியுள்ளனர். அப்போது போராட்டக்காரர்களுக்கும், பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே மோதல் எழுந்தது. இந்த கலவரத்தில் இதுவரை 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இறந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

ஒருபக்கம் ஈரானில் போராடும் மக்களுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா களமிறங்கியிருக்கிறது.
ஈரானின் அதிகார அமைப்புகளை கைப்பற்றுங்கள்.. உங்களை தாக்குபவர்கள் பெயர்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.. உங்களுக்கான உதவி வந்து கொண்டே இருக்கிறது என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்தார். ஒருபக்கம், ஈரானில் அமெரிக்க படைகளும் குவிக்கப்பட்டது.

எனவே ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே போர் மூலுமா என்கிற அச்சம் உலக நாடுகள் இடையே ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் 024ஆம் வருடம் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் டிரம்பின் காது பகுதியில் துப்பாக்கி கொண்ட உரசி சென்ற புகைப்படத்தை பகிர்ந்து ‘இந்த முறை குறி தப்பாது’ என ஈரான் அதிபர் பதிவிட்டிருக்கிறார்.

போராட்டக்காரர்கள் மீது ஈரன் அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராம் அதிபர் டிரம்ப் மிரட்டல் துணியில் பேசி வரும் நிலையில் பதிலுக்கு ஈரானும் பதிலடி கொடுத்திருக்கிறது.

பொங்கல்னு சொல்லிதானே சிபிஐகிட்ட லீவ் கேட்டீங்க!... ஏன் கொண்டாடல?!..

பொங்கல்னு சொல்லிதானே சிபிஐகிட்ட லீவ் கேட்டீங்க!... ஏன் கொண்டாடல?!..நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி கடந்த 2 வருடங்காளாகவே அரசியல்வதியாகவும் செயல்பட்டு வருகிறார்.

மகாராஷ்டிரா உள்ளாட்சி தேர்தல்.. பாஜக அமோக வெற்றி முகம்.. வழக்கம்போல் ஏமாந்த எதிர்க்கட்சிகள்..!

மகாராஷ்டிரா உள்ளாட்சி தேர்தல்.. பாஜக அமோக வெற்றி முகம்.. வழக்கம்போல் ஏமாந்த எதிர்க்கட்சிகள்..!மகாராஷ்டிராவில் நடைபெற்று வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில், 29 மாநகராட்சிகளில் பாரதிய ஜனதா கட்சி பெரும் முன்னிலை பெற்று வருவது அம்மாநில அரசியலில் ஒரு 'நில அதிர்வு' போன்ற மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளி நாணயங்கள் போலியா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளி நாணயங்கள் போலியா? அதிர்ச்சி தகவல்..!இந்திய இரயில்வேயில் பல தசாப்தங்களாக பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கௌரவ சின்னமான "தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளி நாணயங்கள்" போலியானவை என்பது கண்டறியப்பட்டு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முப்பத்தாறு ஆண்டுகால சேவைக்கு பின் 2025 ஜனவரியில் ஓய்வுபெற்ற ஹஸ்ரத் ஜஹான் போன்ற ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள், 99 சதவீதம் வெள்ளி என்று நம்பி வாங்கிய இந்த நாணயங்கள் உண்மையில் செம்பினால் ஆனவை என தெரியவந்துள்ளது.

பொங்கலுக்கு பிறகு அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?

பொங்கலுக்கு பிறகு அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?புத்தாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கத்தின் விலை யாரும் எதிர்பாராத வகையில் உச்சத்தை தொட்டு, நகை வாங்குவோரை திகைக்க செய்தது. கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாகத் தங்கம் விலை ஏறுமுகமாகவே இருந்து வந்த நிலையில், பொங்கல் திருநாளன்றும் விலை உயர்வு தொடர்ந்தது. அதன்படி, நேற்று 22 காரட் தங்கம் கிராமுக்கு 10 ரூபாய் அதிகரித்து 13,290 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு 80 ரூபாய் உயர்ந்து 1,06,320 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த அமெரிக்கா!.. வெனிசுலா எண்ணெய் கப்பல் பறிமுதல்!...

ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த அமெரிக்கா!.. வெனிசுலா எண்ணெய் கப்பல் பறிமுதல்!...அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆட்சிப் பொறுப்புக்கு வந்ததிலிருந்தே பல அதிரடியான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

