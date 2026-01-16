வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (14:32 IST)

டெல்லியில் குளிர் அதிகம்!. காருக்குள்ள ஜாலி பண்னுங்க!.. பாடகரால் வெடித்த சர்ச்சை!...

honey singh
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை குளிர் காலம் என்பது அக்டோபர் மாதத்தில் இருந்து ஜனவரி மாதம் வரை இருக்கும். குறிப்பாக நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி ஆகிய மாதங்களில் குளிர் அதிகளவில் இருக்கும். தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை கடந்த சில நாட்களாகவே குளிர் மிகவும் அதிகமாகவே இருக்கிறது. அதுவும் மார்கழி மாதம் துவங்கி விட்டால் சொல்லவே தேவையில்லை குளிர் உச்சத்தில் இருக்கும்.

இந்நிலையில்ல்தான் புகழ்பெற்ற ராப் பாடகர் யோயோ ஹனிசிங் குளிரை பற்றி பேசிய ஒரு சம்பவம் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது. சமீபத்தில் டெல்லியில் நடந்த இசை நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ‘டெல்லியில் குளிர் மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது.. இந்த நேரத்தில் காருக்குள் உடலுறவு வைத்துக் கொண்டால் ஜாலியாக இருக்கும்.. ஆனால் ஆணுறை பயன்படுத்த மறக்காதீர்கள்’ என பேசினார்.

இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில், தனது பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கோரிய யோயோ ஹனிசிங் தன்னுடைய கருத்து புரிந்து கொள்ளப்பட்டதாகவும் பாதுகாப்பற்ற முறையில் உடலுறவு கொள்வதால் Gen Z  அதிக அளவில் பாலியல் நோய்களை சந்திப்பதால் அவர்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காகவே அப்படி பேசியதாகவும் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.

நோட்டாவுக்கு ஓட்டு போட வேண்டாம்.. அப்படி போட்டால் இதுதான் நடக்கும்: ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத்

நோட்டாவுக்கு ஓட்டு போட வேண்டாம்.. அப்படி போட்டால் இதுதான் நடக்கும்: ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத்நோட்டா முறையை பயன்படுத்துவது குறித்து ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். நீங்கள் நோட்டாவை தேர்ந்தெடுக்கும்போது, நீங்கள் விரும்பாத ஒரு வேட்பாளரை மறைமுகமாக ஊக்குவிக்கிறீர்கள்" என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

நெருங்கும் தேர்தல்!. முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட தவெக தலைவர் விஜய்!...

நெருங்கும் தேர்தல்!. முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட தவெக தலைவர் விஜய்!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருப்பதால் அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் தொடர்பான பணிகளில் வேகம் காட்ட துவங்கியிருக்கிறது.

தவெக கூட்டணியில் காங்கிரசுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்? துணை முதல்வர் வேட்பாளர் யார்?

தவெக கூட்டணியில் காங்கிரசுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்? துணை முதல்வர் வேட்பாளர் யார்?தவெக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகியவை மட்டுமே இடம்பெற வேண்டும் என்பதில் விஜய் உறுதியாக இருப்பதாகவும், இதர பழைய அரசியல் கட்சிகளுக்கு அவர் கதவுகளை திறக்கப்போவதில்லை என்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.

திடீரென 10 பேர் கொண்ட குழுவை அறிவித்த விஜய்.. இவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள்?

திடீரென 10 பேர் கொண்ட குழுவை அறிவித்த விஜய்.. இவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள்?தமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலை முன்னிட்டு, நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, மாநில, மாவட்ட மற்றும் தொகுதி அளவிலான தேர்தல் பிரசார பணிகளை ஒருங்கிணைக்க 10 பேர் கொண்ட "தேர்தல் பிரசாரக் குழுவை" அக்கட்சி தலைவர் விஜய் இன்று அறிவித்துள்ளார்.

நிலாவில் ஹோட்டல்!.. ஒருநாள் தங்க என்ன விலை தெரியுமா?..

நிலாவில் ஹோட்டல்!.. ஒருநாள் தங்க என்ன விலை தெரியுமா?..நிலாவுக்கு செல்வது என்பது பூமியில் வசிசிக்கும் எல்லோருடைய கனவுதான்.

