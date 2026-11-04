  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. iran people protest and said they will kill trump
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (11:36 IST)

டிரம்பை கொல்லப்போகிறோம்!. ஈரான் தலைநகரில் வைக்கப்பட்ட பேனர்கள்...

donald trump
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (11:40 IST)
google-news
ஈரான் அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமெரிக்கா கடந்த பிப்ரவரி மாத இறுதியில் அந்த நாட்டின் மீது போரை தொடங்கியது. பல மாதங்களாகியும் தற்போது வரை போர் நின்றபாடில்லை. இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தையிலும் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை.


கடந்த இரண்டு மாதங்களாக ஈரான் மீது அமெரிக்கா எந்த தாக்குதலையும் நடக்காத நிலையில் நேற்று ஈரானில் கெஷ்ம் தீவின் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தியதால் மேற்கு ஆசியாவில் மீண்டும் பதட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஹார்மூஸ் ஜலசந்திக்கு அருகே உள்ள இந்த தீவில் நேற்று அமெரிக்க தாக்குதல் நடத்தியது. அதேநேரம் அது சிறிய அளவிலான தாக்குதல்தான் என அமெரிக்கா தெரிவித்திருக்கிறது.

அமெரிக்காவில் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தும் திட்டம் இல்லை என டிரம்ப் ஏற்கனவே கூறியிருந்தார். ஆனாலும் நேற்று தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. தரையிலிருந்து வான் பரப்பை தாக்கும் திறன் கொண்ட ஈரானின் ஏவுகணையை அமெரிக்க தாக்கியதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் அமெரிககவுக்கு எதிராக ஈரான் மக்கள் போரட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.  அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை கொல்வோம் என ஈரான் தலைநகர் முழுவதும் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தெஹ்ரானில் நடக்கும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலை கண்டித்து முழக்கம் எழுப்பட்டு வருகிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
டிஎன்பிஎஸ் சி குரூப் 4.. விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி.. இன்றே விண்ணப்பிக்கவும்...

81 ஆயிரம் கோடிக்கு தங்கம் வாங்கிய இந்தியர்கள் - டாப் 2-வில் இந்தியா

81 ஆயிரம் கோடிக்கு தங்கம் வாங்கிய இந்தியர்கள் - டாப் 2-வில் இந்தியாஒரு நாட்டின் பொருளாதார மதிப்பு என்பது அந்த நாட்டிடம் எவ்வளவு தங்கம் இருக்கிறது என்பதை வைத்துதான் கணக்கிடுகிறார்கள்.

டிரம்பின் ஆட்டத்தை காலி செய்த இடைத்தேர்தல் - இனிமே அடக்கி வாசிப்பாரா?...

டிரம்பின் ஆட்டத்தை காலி செய்த இடைத்தேர்தல் - இனிமே அடக்கி வாசிப்பாரா?...அமெரிக்க நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் நேற்று நடைபெற்ற நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பின் ஆளும் குடியரசு கட்சி தோல்வியை சந்தித்திருக்கிறது.

செனட் சபை, ஆளுநர் தேர்தலில் தோல்வி! - டிரம்ப்புக்கு பின்னடைவு ஏன்?

செனட் சபை, ஆளுநர் தேர்தலில் தோல்வி! - டிரம்ப்புக்கு பின்னடைவு ஏன்?அமெரிக்க நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் நேற்று நடைபெற்ற நிலையில் இன்று காலை முதல் முடிவுகள் எண்ணப்பட்டு வருகிறது.

ஓடும் பேருந்தில் தகராறு! - பெண் பயணி எட்டி உடைத்ததில் நடத்துனர் மரணம்...

ஓடும் பேருந்தில் தகராறு! - பெண் பயணி எட்டி உடைத்ததில் நடத்துனர் மரணம்...என்னதான் பெண்கள் ஒரு பக்கம் வளர்ந்து ஆண்களுக்கு நிகரான பணிகளை செய்ய தொடங்கி பாராட்டை பெற்று வந்தாலும் ஒரு பக்கம் பெண்களுக்கு பெண்களே எதிரிகளாக இருப்பதும் தொடர்ந்து வருகிறது.

தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க 15 கோடி பேரம் பேசினாங்க! - தவெக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா ஓப்பன் பேட்டி

தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க 15 கோடி பேரம் பேசினாங்க! - தவெக எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா ஓப்பன் பேட்டிதவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க திமுக, அதிமுக இரண்டும் இணைந்து கூட்டிச்சதியில் ஈடுபவதாக தவெக மதுரை எம்.எல்.ஏ முஸ்தபா செய்தியாளர்களிடம் கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்.