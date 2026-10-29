60,000 ஊழியர்களுக்கு விருப்ப ஓய்வு என அறிவித்த மைக்ரோசாப்ட்.. ஆனால் 3000 பேர் மட்டுமே சம்மதம்...
செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் கவனம் செலுத்தி வரும் முன்னணி நிறுவனமான மைக்ரோசாப்ட், செலவுகளை குறைக்கும் நடவடிக்கையாக சுமார் 60,000 ஊழியர்களுக்கு விருப்ப ஓய்வு அல்லது வேலை விலகல் சலுகையை அறிவித்துள்ளது.
இந்தியா, அமெரிக்கா, பிரிட்டன் மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறலாம் என்று நிறுவனத்தின் மனிதவளத்துறை தலைவர் ஏமி கோல்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.
எனினும், நிறுவனத்தில் உள்ள வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் காரணமாக இந்த சலுகையை மிக குறைவானவர்களே ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று மைக்ரோசாப்ட் எதிர்பார்க்கிறது. தகுதியுள்ள 60,000 பேரில் வெறும் 3,000 பேர் அல்லது அதற்கும் குறைவான ஊழியர்கள் மட்டுமே இந்த விருப்ப விலகல் திட்டத்தை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்று தலைமை நிதி அதிகாரி ஏமி ஹூட் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எக்ஸ்பாக்ஸ், விண்டோஸ் மற்றும் கோபிலாட் உள்ளிட்ட சில முக்கியப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே இதற்குத் தகுதியானவர்கள் ஆவர். சலுகையை ஏற்க விரும்புவோர் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் தங்களது முடிவைத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும், அதற்கான நிதி உதவி மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்படும் என்றும் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.