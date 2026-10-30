பாகிஸ்தானில் மகளை திருமணம் செய்தாரா தந்தை? மகள் இப்போது கர்ப்பமா? என்ன நடந்தது?
பாகிஸ்தானில் தந்தை ஒருவர் தனது மகளையே திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், அவர் கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் கூறி சமூக வலைத்தளங்களில் சில புகைப்படங்கள் வேகமாக பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. குடும்பத்திலேயே அவரை தக்கவைத்துக்கொள்வதற்காக இந்த திருமணம் நடந்ததாக பரப்பப்படும் இத்தகவல்கள் முற்றிலும் பொய்யானவை மற்றும் தவறானவை என்பது தற்போதைய கள ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த புகைப்படங்கள் உண்மையில் ராஜ் தாக்கூர் என்ற இந்திய உள்ளடக்க உருவாக்காளரால் மார்ச் 2025-இல் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கற்பனை நாடக காட்சியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவையாகும். இந்த வீடியோ இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் மற்றும் ஃபேஸ்புக் தளங்களில் 'கற்பனை வீடியோ' என தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுப் பதிவிடப்பட்டிருந்தது.
ஆல்ட் நியூஸ் நடத்திய உண்மை சரிபார்ப்பு மற்றும் புகைப்பட தேடலின் மூலம், இது நிஜ வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வு அல்ல என்றும், விழிப்புணர்வு அல்லது பொழுதுபோக்கிற்காக நடிக்கப்பட்ட காட்சி என்றும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
நிஜமான குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் மனித உரிமைகள் சார்ந்த கவலைகள் நிலவும் சூழலில், சமூக வலைத்தளங்களில் பரவும் தகவல்களைச் சரிபார்க்க வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்தச் சம்பவம் மீண்டும் உணர்த்தியுள்ளது.