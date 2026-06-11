தொடர்புடைய செய்திகள்
- ஹார்மூஸ் நீரிணையை முழுவதுமாக மூடிய ஈரான்!.. அமெரிக்கா அதிர்ச்சி!...
- ஈரானுடன் போர் நிறுத்தம்!.. ஒருவழியாக சம்மதம் சொன்ன இஸ்ரேல் பிரதமர்!..
- டிரம்ப் அறிவித்த H1B விசா கட்டணம் ரத்து!.. அமெரிக்கா நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
- ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் நீங்க தனி!.. இஸ்ரேலை எச்சரிக்கும் டொனால்ட் டிரம்ப்!..
- இஸ்ரேலும் ஈரானும் உடனே சண்டையை நிறுத்துங்க!.. டிரம்ப் சொல்வது நடக்குமா?..
ஈரானை தாக்குவோம்!.. இன்னைக்கு நைட் ரெடியா இருங்க!.. டிரம்ப் எச்சரிக்கை!...
ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது எனக்கூறி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ம் தேதி ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் கூட்டு தாக்குதல் நடத்தியது. இஸ்ரேல் தாக்குதில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார். இதையடுத்து அமெரிக்கா ராணுவ தடங்கள் அமைந்துள்ள வளைகுடா நாடுகளின் மீது ஈரான் தாக்குதலை நடத்தியது.
மேலும் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியது. ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு அமெரிக்காவுக்கும், ஈரானுக்கும் இடையே அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு போர் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து ஹார்மூஸ் நீரினை மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக அமெரிக்காவும், ஈரானும் தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. ஒருபக்கம், லெபனானை இஸ்ரேல் தாக்கியது. மேலும், ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்த முயற்சி செய்தது. இது ஈரானுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தவே ஹார்மூஸ் நீரிணையை முழுவதுமாக மூடிவிட்டது.
இந்நிலையில், ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்துவோம் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியிருக்கிறார். ஈரானின் எண்ணெய் உள் கட்டமைப்பு மையமாக இருக்கும் தீவை கைப்பற்ற விரும்புகிறோம். ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறோம்.. ஈரான் மீது இன்றும் கடுமையான தாக்குதலை நடத்துவோம்..
ஈரானின் பாலங்கள், மின் உற்பத்தி நிலையங்களை தாக்க விரும்பவில்லை. அமெரிக்காவின் தாக்குதல் மிகவும் சக்தி வந்ததாக இருக்கும்’ என கூறியிருக்கிறார். ஒருபக்கம் ஈரானுடன் அமைதி பேச்சு வார்த்தை என சொல்லிவிட்டு ஒருபக்கம் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்துவோம் என டிரம்ப் கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
நீட் தேர்வை ரத்து பண்ணுங்க!.. நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் விஜய் பேசியது என்ன?..
கூட்டணியில் யார் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் கவலையில்லை: இடது சாரிகள் விலகியது குறித்து ஆர்.எஸ்.பாரதி
திமுக கூட்டணியில் இருந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய இடதுசாரி கட்சிகள் அடுத்தடுத்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகுவதாக அறிவித்துள்ளன. இந்த திடீர் அரசியல் நகர்வு தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தற்பொழுது அதிரடியான விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
திமுக ஒரு அரசியல் அனாதை, அதிமுகவை ஈபிஎஸ் அழித்துவிடுவார்: சவுக்கு சங்கர் அதிரடி விமர்சனம்!
பிரபல அரசியல் விமர்சகரான சவுக்கு சங்கர் தற்போதைய தமிழக அரசியல் சூழல் மற்றும் கூட்டணி குழப்பங்கள் குறித்து ஊடகங்களுக்கு அதிரடியான பேட்டி ஒன்றை அளித்துள்ளார். அதில், தமிழகத்தின் ஆளும் கட்சியான திமுக மற்றும் எதிர்க்கட்சியான அதிமுக ஆகியவற்றின் அரசியல் நகர்வுகளை கடுமையாகச் சாடியுள்ளார். குறிப்பாக, அடுத்தடுத்து முக்கிய கட்சிகள் விலகி வருவதால் திமுக ஒரு அரசியல் அனாதையாக மாறி வருவதாக அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை நதிகள் மறுசீரமைப்புக்கு ரூ.7,500 கோடி.. மத்திய நிதி ஒப்புதல்: முதல்வர் விஜய்யின் முயற்சிக்கு மாபெரும் வெற்றி!
தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்களின் தொடர் முயற்சிகளுக்கும் கோரிக்கைகளுக்கும் தற்பொழுது டெல்லி அளவில் மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றி கிடைத்துள்ளது. சென்னை மாநகரத்தின் மிக முக்கிய அடையாளங்களான கூவம், அடையாறு நதிகள் மற்றும் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் ஆகியவற்றை முழுமையாக மறுசீரமைக்கும் சிஎம்ஐயுடிஎம் திட்டங்களுக்காக, மத்திய அரசு முதற்கட்டமாக ரூ.7,500 கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.