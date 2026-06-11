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ஹார்மூஸ் நீரிணையை முழுவதுமாக மூடிய ஈரான்!.. அமெரிக்கா அதிர்ச்சி!...
ஈரான் மட்டுமில்லாமல் குவைத், சவுதி அரேபியா போன்ற பல வளைகுடா நாடுகளில் இருந்தும் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் கொண்டுசெல்லும் கப்பல்கள் ஈரானின் ஹார்மூஸ் நீரிணை வழியாகத்தான் செல்கிறது. ஆனால் ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் போரை துவங்கியதால் ஹார்மூஸ் நீரினையை ஈரான் மூடியது.
இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்லாததால் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. இந்தியாவில் ஹோட்டல்களுக்கு கொடுக்கப்படும் வணிக சிலிண்டர் மற்றும் பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலையும் கடுமையாக உயர்ந்தது. ஈரான் ஹார்மூஸ் நீரிணையை திறக்க வேண்டும் என அமெரிக்கா வலியுறுத்தியும் ஈரான் கேட்கவில்லை
சமீபத்தில் அமெரிக்காவுகும், ஈரானுக்கும் இடையே அமைதி பேச்சு வார்த்தையில் ஒப்பந்தம் ஏற்பட போர் நிறுத்தப்பட்டது. இதன் காரணமாக ஹார்மூஸ் நீரிணை திறக்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த சில நாட்களாக ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தியது. குறிப்பாக ஹார்மூஸ் நீரிணையில் தாக்குதல் நடந்தது. அதோடு, ஹார்மூஸ் வழியாக செல்லும் இந்திய கப்பல்கள் மீதும் அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தியது. அதேபோல், இஸ்ரேலும் ஈரானை தாக்கியது.
இதில் கோபமடைந்த ஈரான் ஹார்மூஸ் நீரிணை முற்றிலும் மூடப்படுவதாக அறிவித்திருக்கிறது. அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுடன் மோதல் தொடர்வதால் எந்த கப்பலும் நீரிணையை கடக்க அனுமதி இல்லை எனவே ஈரான் அறிவித்துள்ளது.
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குவைத், பஹ்ரைனை தொடர்ந்து ஜோர்டானிலும் தாக்குதல் நடத்திய ஈரான்.. அமெரிக்கா அதிர்ச்சி...
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், குவைத் மற்றும் பஹ்ரைனை தொடர்ந்து தற்பொழுது ஜோர்டானிலும் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ நிலைகளை குறிவைத்து ஈரான் அதிரடி தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது. ஜோர்டானில் உள்ள அல்-அஸ்ராக் விமான படைத்தளத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள அமெரிக்க போர் விமானங்களை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது.
ஹார்மூஸ் நீரிணையை முழுவதுமாக மூடிய ஈரான்!.. அமெரிக்கா அதிர்ச்சி!...
திமுகவில் விஜயபாஸ்கர்.. தவெகவில் ஜெயகுமார்.. அதிமுகவை ஒரு வழி பண்ணாமல் விடமாட்டாரா ஈபிஎஸ்?
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் அசுரத்தனமான எழுச்சி, தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியமிக்க திராவிட கட்சிகளின் வாக்கு வங்கியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அந்தஸ்தை கூட பெற முடியாமல் அ.தி.மு.க கடும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளதுடன், கட்சிக்குள் நிலவும் உள்விவகாரக் குழப்பங்களும் தீவிரமடைந்துள்ளன.