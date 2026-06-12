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Last Updated : Friday, 12 June 2026 (08:45 IST)

விஜய் டெல்லியில்.. சென்னையில் தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டம்.. முக்கிய முடிவுகள் என்னென்ன?

தமிழக வெற்றிக் கழகம்
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (08:43 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (08:45 IST)
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தமிழக வெற்றிக் கழகம்  தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியமைத்த பிறகு, முதல் முறையாகத் தனது கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் கூட்டத்தை நடத்தி முடித்திருக்கிறது. இந்த உயர்நிலை ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கட்சியின் உட்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்துப் பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
 
தற்போதைய சூழலில் தவெக கட்சியில் ஒட்டுமொத்தமாக 132 மாவட்டச் செயலாளர்கள்  பதவியில் இருக்கிறார்கள். இவர்களின் எண்ணிக்கையை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில், "ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு ஒரு மாவட்டச் செயலாளர்" என்ற புதிய உத்தியைக் கொண்டு வர கட்சித் தலைமை திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கட்சியின் செயல்பாடுகளை அடிமட்ட அளவில் இன்னும் தீவிரப்படுத்த முடியும் என்று நம்பப்படுகிறது.
 
மேலும், தற்போது மாவட்டச் செயலாளர்களாக இல்லாத தவெக எம்.எல்.ஏ-க்களுக்கு மா.செ பதவிகளை வழங்குவதற்கும், மாற்றுக்கட்சியில் இருந்து இணைந்துள்ள சில முக்கிய நிர்வாகிகளுக்கு இந்த மாவட்டச் செயலாளர் அந்தஸ்தைக் கொடுத்து அழகு பார்க்கவும் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த அதிரடித் திட்டம் முதற்கட்டமாகக் கட்சி பலவீனமாக  இருக்கும் 9 மாவட்டங்களில் உடனடியாகச் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் கட்சித் தலைவரான விஜய் இன்னும் ஒரு வாரத்திற்குள் வெளியிடுவார் என்று கூட்டத்தில் பங்கேற்ற நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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