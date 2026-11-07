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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 7 November 2026 (18:30 IST)

ஈரான் அணு உலை பற்றி துப்பு கொடுத்தா ரூ.2 கோடி! - டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவிப்பு

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Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (16:43 IST)
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ஈரான் அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதாக கூறி அந்த நாட்டின் மீது அமெரிக்கா போரை துவங்கியது. அமெரிக்காவோடு சேர்ந்து இஸ்ரேலும் ஈரானை தாக்கியது. அந்த தாக்குதலில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் இறந்துபோனார். இதையடுத்து அமெரிக்காவுக்கு உதவும் சவுதி அரேபியா, துபாய், பஹ்ரைன் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளின் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது.

மேலும், வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியது. இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு எரிபொருட்களின் விலை உயர்ந்தது. இது அமெரிக்காவிலும் எதிரொலித்தது. இதன் காரணமாகவே சமீபத்தில் அமெரிக்கா பாராளுமன்ற இடைத்தேர்தலில் டொனால்ட் டிரம்பின் குடியரசு கட்சி படு தோல்வி அடைந்தது. ஈரான் மீது போரை தொடங்கியதுதான் முக்கிய காரணம் என டொனால்ட் டிரம்பே ஒத்துக்கொண்டார்.

ஆனாலும், டொனால்ட் டிரம்ப் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை. அமெரிக்காவின் நீண்டகால பாதுகாப்புக்காகவே இந்த போர் என கூறி வருகிறார். இந்நிலையில், ஈரான் அணு உலை மற்றும் அது தொடர்பான தகவல் தருபவர்களுக்கு இந்திய மதிப்பில் ரூ.2 கோடி பரிசு என டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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