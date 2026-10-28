யாருக்கும் பெரும்பான்மை இல்லை என்றால் இஸ்ரேலின் நிலைமை என்ன? அமெரிக்கா தலையிடுமா?
இஸ்ரேல் தேர்தலில் தற்போதைய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவிற்கும் அவரது வலுவான போட்டியாளரான காடி ஐசன்காட்டிற்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. வாக்குப்பதிவிற்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் இரு கூட்டணிகளுக்கும் இடையே சமபல போட்டி இருப்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ஈரானுடனான போரை எவ்வாறு முடிவுக்கு கொண்டுவருவது என்பதில் இரு தலைவர்களுக்கும் இடையே தீவிரக் கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவுகின்றன.
ஈரானில் ஆட்சி மாற்றத்தைக் கொண்டுவருவதே நிலையான அமைதிக்கு ஒரே வழி என்பதில் நெதன்யாகு உறுதியாக உள்ளார். தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது ஈரானின் அணுஉலையை அழிக்க அமெரிக்காவுடன் இணைந்த கூட்டுத் தாக்குதலுக்கு நெதன்யாகு திட்டமிட்டதாகவும், ஆனால் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மறுபுறம், ஈரானில் ஆட்சி மாற்றம் என்பது சாத்தியமில்லாத ஒன்று என முன்னாள் ராணுவத் தலைமை தளபதியான காடி ஐசன்காட் தெரிவிக்கிறார். மீண்டும் ஒரு முழுமையான போரைத் தொடங்குவதற்குப் பதிலாக, பொருளாதார அழுத்தங்கள் மற்றும் தூதரக வழிகள் மூலமே ஈரானை வீழ்த்த முடியும் என்று அவர் நம்புகிறார். மேலும், அமெரிக்காவை மட்டுமே சார்ந்திருக்காமல் இஸ்ரேல் சுதந்திரமாகச் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்துகிறார்.
தேர்தல் முடிவுகளில் யாருக்கும் தெளிவான பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், இஸ்ரேலின் அடுத்தகட்ட ஆட்சியைத் தீர்மானிப்பதில் ஈரானிய கொள்கையே முக்கியப் பங்காற்றவுள்ளது.