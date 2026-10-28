  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. Israel Election 2026: Netanyahu and Eisenkot Clash Over Iran War Strategy as Exit Polls Show Tight Race
Written By SIVA SIVA

யாருக்கும் பெரும்பான்மை இல்லை என்றால் இஸ்ரேலின் நிலைமை என்ன? அமெரிக்கா தலையிடுமா?

இஸ்ரேல் தேர்தல் 2026
Written By: SIVA
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (15:01 IST)
google-news
இஸ்ரேல் தேர்தலில் தற்போதைய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவிற்கும் அவரது வலுவான போட்டியாளரான காடி ஐசன்காட்டிற்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. வாக்குப்பதிவிற்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் இரு கூட்டணிகளுக்கும் இடையே சமபல போட்டி இருப்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ஈரானுடனான போரை எவ்வாறு முடிவுக்கு கொண்டுவருவது என்பதில் இரு தலைவர்களுக்கும் இடையே தீவிரக் கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவுகின்றன.
 
ஈரானில் ஆட்சி மாற்றத்தைக் கொண்டுவருவதே நிலையான அமைதிக்கு ஒரே வழி என்பதில் நெதன்யாகு உறுதியாக உள்ளார். தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது ஈரானின் அணுஉலையை அழிக்க அமெரிக்காவுடன் இணைந்த கூட்டுத் தாக்குதலுக்கு நெதன்யாகு திட்டமிட்டதாகவும், ஆனால் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
மறுபுறம், ஈரானில் ஆட்சி மாற்றம் என்பது சாத்தியமில்லாத ஒன்று என முன்னாள் ராணுவத் தலைமை தளபதியான காடி ஐசன்காட் தெரிவிக்கிறார். மீண்டும் ஒரு முழுமையான போரைத் தொடங்குவதற்குப் பதிலாக, பொருளாதார அழுத்தங்கள் மற்றும் தூதரக வழிகள் மூலமே ஈரானை வீழ்த்த முடியும் என்று அவர் நம்புகிறார். மேலும், அமெரிக்காவை மட்டுமே சார்ந்திருக்காமல் இஸ்ரேல் சுதந்திரமாகச் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்துகிறார்.
 
தேர்தல் முடிவுகளில் யாருக்கும் தெளிவான பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், இஸ்ரேலின் அடுத்தகட்ட ஆட்சியைத் தீர்மானிப்பதில் ஈரானிய கொள்கையே முக்கியப் பங்காற்றவுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தெர்மாகோலை நானா போட்டேன்!.. எப்படி ஓட்டுனீங்க!. இப்ப தவெகவை பாருங்க!...

அஇபுதமமுக பொதுச்செயலாளர் பதவிலிருந்து சசிகலா நீக்கம் - நடந்தது என்ன?..

அஇபுதமமுக பொதுச்செயலாளர் பதவிலிருந்து சசிகலா நீக்கம் - நடந்தது என்ன?..அகில இந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் பதவியிலிருந்து வி.கே சசிகலா நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்

4 வழிகளில் வேலைநீக்க நடவடிக்கையை எடுக்கும் முன்னணி நிறுவனங்கள்.. எப்போது வேண்டுமானாலும் வேலை போகலாம்..

4 வழிகளில் வேலைநீக்க நடவடிக்கையை எடுக்கும் முன்னணி நிறுவனங்கள்.. எப்போது வேண்டுமானாலும் வேலை போகலாம்..தொழில்நுட்ப உலகில் நிறுவனங்கள் ஆட்குறைப்பு செய்யும் விதம் தற்போது நான்கு முக்கிய வடிவங்களை எடுத்துள்ளதை ஒரு ஆய்வு காட்டுகிறது.

ஆங்கிலம் தப்பாக பேசியதால் தாஜ் ஓட்டல் வெயிட்டரை அறைந்த வாடிக்கையாளர்.. அதன்பின் நடந்த ட்விஸ்ட்...

ஆங்கிலம் தப்பாக பேசியதால் தாஜ் ஓட்டல் வெயிட்டரை அறைந்த வாடிக்கையாளர்.. அதன்பின் நடந்த ட்விஸ்ட்...ஆக்ராவில் உள்ள பிரபல தாஜ் நட்சத்திர ஹோட்டலில், ஆங்கிலம் சரியாக பேச தெரியாத காரணத்தால் ஏற்பட்ட கம்யூனிகேஷன் இடைவெளியால் வெயிட்டரை அறைந்த வாடிக்கையாளரை ஹோட்டல் நிர்வாகம் ஆயுட்காலம் வரை நுழைவுத்தடை செய்து அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

ரயிலில் சார்ஜ் செய்ய புதிய கட்டுப்பாடுகள்!.. காரணம் இதுதான்!..

ரயிலில் சார்ஜ் செய்ய புதிய கட்டுப்பாடுகள்!.. காரணம் இதுதான்!..தற்போது எல்லோர் கையிலும் ஸ்மார்ட்போன் வந்துவிட்டது..

சேகர்பாபு மீது வழக்குப்பதிவு! - ரவுண்டு கட்டி அடிக்கிறாங்களே!..

சேகர்பாபு மீது வழக்குப்பதிவு! - ரவுண்டு கட்டி அடிக்கிறாங்களே!..தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தவுடன் திமுகவினர் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள்.