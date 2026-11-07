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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 7 November 2026 (16:30 IST)

2026 தேர்தலில் ஈடுபட்ட அரசு அதிகாரிகளுக்கு மதிப்பூதியம்!.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு...

vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (16:11 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஜோசப் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துப்போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துவிட்டது. ஜோசப் விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகிவிட்டார். ஆச்சர்யம் கொடுக்கும் விதமாக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அரசு ஊழியர்களின் தபால் ஓட்டுகளும் தவெகவுக்கு கிடைத்தது.

இந்நிலையில், 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்ட மாவட்ட தேர்தல் அலுவர்கள், அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு மதிப்பூதியம் வழங்கி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருக்கிறது. ஒரு மாத அடிப்படை ஊதியம் அல்லது அதிகபட்சமக ரூ.45 ஆயிரம் வரை மதிப்பூதியம் வழங்க ரூ.198 கோடி நிதியை தமிழக அரசு ஒதுக்கியிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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