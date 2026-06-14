தொடர்புடைய செய்திகள்
- ஈரானை தாக்க மாட்டோம்!. விரைவில் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம்!.. டிரம்ப் அறிவிப்பு..
- ஈரானுக்கு தெரியாமல் 200 கப்பல்கள்!.. அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் சொன்ன சீக்ரெட்!..
- ஈரானை தாக்குவோம்!.. இன்னைக்கு நைட் ரெடியா இருங்க!.. டிரம்ப் எச்சரிக்கை!...
- ஹார்மூஸ் நீரிணையை முழுவதுமாக மூடிய ஈரான்!.. அமெரிக்கா அதிர்ச்சி!...
- ஈரானுடன் போர் நிறுத்தம்!.. ஒருவழியாக சம்மதம் சொன்ன இஸ்ரேல் பிரதமர்!..
அமெரிக்கா - ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தாகுமா?.. டிரம்ப் சொல்வது நடக்குமா?...
ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது எனக்கூறி கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் இருந்து அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் அந்த நாட்டின் மீது தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. கடந்த ஒரு மாதமாக ஈரானுக்கும்,அமெரிக்காவுக்கும் இடையே அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை ஏற்பட்டு போர் நிறுத்தப்பட்டது. ஆனாலும் முழுவதுமாக போர் நின்றபாடில்லை.
ஹார்மூஸ் நீரிணையில் இரண்டு நாடுகளும் ஒன்றை ஒன்றை தாக்கிக் கொள்கின்றனர்
. ஒருபக்கம் ஈரானிடம் நிரந்தர போர் நிறுத்தம் தொடர்பான ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்த அமெரிக்கா முயற்சி செய்து வருகிறது. ஆனால் அமெரிக்காவின் நிபந்தனைகள் பலவற்றை ஈரான் ஏற்கவில்லை. குறிப்பாக ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என அமெரிக்கா சொல்கிறது. ஆனால் ஈரான் அதை ஏற்க மறுக்கிறது. இதனால் பேச்சுவார்த்தையில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது..
இந்நிலையில், இன்று காலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ‘அமெரிக்கா - ஈரான் இடையான அமைதி ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தாகும். ஒப்பந்தம் இறுதியானதும் ஹார்மூஸ் நீரினை உடனே திறக்கப்படும். ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் பட்சத்தில் பிப்ரவரி மாத இறுதியில் இருந்து நிலவும் மோதல் முடிவுக்கு வரும். ஈரானின் அணு ஆயுதத் திட்டத்திற்கு தடை விதிக்கும் வகையில் ஒப்பந்தம் இருக்கும். அனைத்தும் சுமூகமாக முடிந்தால் ஈரானின் மீதமுள்ள அணு ஆயுதங்களை அமெரிக்க அழிக்கும்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.
இதை ஈரான் ஏற்குமா என்பது தெரியவில்லை. ஈரான் ஏற்கவில்லையென்றால் ண்டிப்பாக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகாது என்றே கணிக்கப்படுகிறது.
ஹார்மூஸ் நீரிணையில் இரண்டு நாடுகளும் ஒன்றை ஒன்றை தாக்கிக் கொள்கின்றனர்
. ஒருபக்கம் ஈரானிடம் நிரந்தர போர் நிறுத்தம் தொடர்பான ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்த அமெரிக்கா முயற்சி செய்து வருகிறது. ஆனால் அமெரிக்காவின் நிபந்தனைகள் பலவற்றை ஈரான் ஏற்கவில்லை. குறிப்பாக ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என அமெரிக்கா சொல்கிறது. ஆனால் ஈரான் அதை ஏற்க மறுக்கிறது. இதனால் பேச்சுவார்த்தையில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது..
இந்நிலையில், இன்று காலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ‘அமெரிக்கா - ஈரான் இடையான அமைதி ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தாகும். ஒப்பந்தம் இறுதியானதும் ஹார்மூஸ் நீரினை உடனே திறக்கப்படும். ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் பட்சத்தில் பிப்ரவரி மாத இறுதியில் இருந்து நிலவும் மோதல் முடிவுக்கு வரும். ஈரானின் அணு ஆயுதத் திட்டத்திற்கு தடை விதிக்கும் வகையில் ஒப்பந்தம் இருக்கும். அனைத்தும் சுமூகமாக முடிந்தால் ஈரானின் மீதமுள்ள அணு ஆயுதங்களை அமெரிக்க அழிக்கும்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.
நீதிபதி முன் விவாகரத்து பத்திரத்தை கிழித்து கணவரை கட்டிப்பிடித்த பெண்.. ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவம்...
இந்தியாவுக்கு புதிய வரி!.. அடங்காத டொனால்ட் டிரம்ப் ஆரம்பிச்சிட்டாரே!..
தவறான ஊசி போட்டதால் பரிதாபமாக பலியான 3 வயது குழந்தை.. எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையிலேயே அலட்சியமா?
மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில், இரத்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த மூன்று வயது குழந்தை ஒன்றுக்கு, தவறுதலாக 'ஃபார்மலின்' ஊசி மூலம் செலுத்தப்பட்டதால் அக்குழந்தை பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ள அதிர்ச்சி சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. திசுக்களை பதப்படுத்த ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த இரசாயனம், மருந்துக்கு பதிலாக செலுத்தப்பட்டதே இந்த விபரீதத்திற்கு பிரதான காரணமாகும்.
214 கோயில்களுக்கு அறங்காவலர் குழு நியமனம்.. ஆர்வமுள்ள ஆன்மீகவாதிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்...
தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் உள்ள முக்கிய கோயில்களின் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில், சமயபுரம் மாரியம்மன் திருக்கோயில் உள்பட தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள மொத்தம் 214 முக்கிய கோயில்களுக்கு அறங்காவலர் குழு உறுப்பினர்களை நியமிப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.