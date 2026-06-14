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இந்தியாவுக்கு புதிய வரி!.. அடங்காத டொனால்ட் டிரம்ப் ஆரம்பிச்சிட்டாரே!..
டொனால்ட் டிரம்ப் இரண்டாவது முறை அமெரிக்க அதிபராக பதவி ஏற்றது முதலே பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார். இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் இறக்குமதி வரியை பல மடங்கு உயர்த்தி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். அதன்பின் குறைத்தார்.. அதன்பின் ஏற்றினார். இப்படி ஏற்றி, இறக்கி விளையாடினார்.
இதனால், உலக அளவில் பொருளாதார நிலையில் குழப்பம் ஏற்பட்டது.
அதுவும் இந்தியாவுக்கு வரியை அதிகரிக்கத்தோடு கூடுதல் வரியையும் விதித்தார். இது இந்தியாவுக்கு கடும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது/ அதன்பின் ஒரு கட்டத்தில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடந்து இந்தியாவுக்கான இறக்குமதி வரி குறைக்கப்பட்டது.
இந்தியாவுக்கு மட்டுமில்லாமல் சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் டிரம்ப் அதிக வரிகளை விதித்தார். ஆனால், டிரம்ப் தனது அதிகார வரம்பை மீறி செயல்படுவதாக அமெரிக்க நீதிமன்றம் கண்டித்தது..
இந்நிலையில்தான், கொத்தடிமை உழைப்பு மூலம் உலக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் தங்கள் நாட்டுக்குள் இறக்குமதி செய்யப்படுவதை தடுக்க 12.5 சதவீத வரியை விதிப்பதாக டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார். இந்தியா மட்டுமல்லாமல் மொத்தம் 54 நாடுகளின் மீது இந்த வரி விதிக்கப்படவிருக்கிறது. ஆனால் இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை 1976ம் வருடமே கொத்தடிமை முறையை ஒழிக்க சட்டம் இயற்றப்பட்டு விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனால், உலக அளவில் பொருளாதார நிலையில் குழப்பம் ஏற்பட்டது.
அதுவும் இந்தியாவுக்கு வரியை அதிகரிக்கத்தோடு கூடுதல் வரியையும் விதித்தார். இது இந்தியாவுக்கு கடும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது/ அதன்பின் ஒரு கட்டத்தில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடந்து இந்தியாவுக்கான இறக்குமதி வரி குறைக்கப்பட்டது.
இந்தியாவுக்கு மட்டுமில்லாமல் சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் டிரம்ப் அதிக வரிகளை விதித்தார். ஆனால், டிரம்ப் தனது அதிகார வரம்பை மீறி செயல்படுவதாக அமெரிக்க நீதிமன்றம் கண்டித்தது..
இரண்டு குழந்தைகளும் எங்கள் குழந்தை இல்லை.. தம்பதியின் வழக்கால் அதிர்ச்சி அடைந்த நீதிமன்றம்..
ஹரியானா மாநிலம் குருகிராமில் உள்ள பிரபல மருத்துவமனை ஒன்றில், ஐவிஎஃப் செயற்கை கருத்தரிப்பு சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்ட தம்பதிக்கு பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள் தங்களது சொந்த குழந்தைகள் இல்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவல் டிஎன்ஏ பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது. ராகுல் ரத்தோர் மற்றும் அவரது மனைவி கடந்த ஆண்டு இந்த சிகிச்சையை மேற்கொண்டனர்.
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இந்தியாவுக்கு புதிய வரி!.. அடங்காத டொனால்ட் டிரம்ப் ஆரம்பிச்சிட்டாரே!..
தவறான ஊசி போட்டதால் பரிதாபமாக பலியான 3 வயது குழந்தை.. எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையிலேயே அலட்சியமா?
மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில், இரத்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த மூன்று வயது குழந்தை ஒன்றுக்கு, தவறுதலாக 'ஃபார்மலின்' ஊசி மூலம் செலுத்தப்பட்டதால் அக்குழந்தை பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ள அதிர்ச்சி சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. திசுக்களை பதப்படுத்த ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த இரசாயனம், மருந்துக்கு பதிலாக செலுத்தப்பட்டதே இந்த விபரீதத்திற்கு பிரதான காரணமாகும்.
214 கோயில்களுக்கு அறங்காவலர் குழு நியமனம்.. ஆர்வமுள்ள ஆன்மீகவாதிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்...
தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் உள்ள முக்கிய கோயில்களின் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில், சமயபுரம் மாரியம்மன் திருக்கோயில் உள்பட தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள மொத்தம் 214 முக்கிய கோயில்களுக்கு அறங்காவலர் குழு உறுப்பினர்களை நியமிப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.