செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026 (21:54 IST)

கச்சா எண்ணெய் வேணுமா?.. இந்த 2 விஷயத்தை பண்ணுங்க.. இனிமே அமெரிக்கா உதவி கிடைக்காது!.. டிரம்ப் ஐடியா!

donald
ஈரான் அணு ஆயுதம் உற்பத்தி செய்யக்கூடது எனக்கூறி அந்நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் துவங்கிய போர் ஒரு மாதம் முடிந்தும் நின்றபாடில்லை.. இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் தாக்குதலில் ஈரானில் பல பகுதிகள் சேதமடைந்துள்ளன. அதேநேரம் திருப்பி தாக்க துவங்கிய ஈரான் அமெரிக்க ராணுவ தடவாளங்கள் அமைந்திருக்கும் வளைகுடா நாடுகளான துபாய், சவுதி அரேபியா, பஹ்ரைன், அபுதாபி போன்ற நாடுகளை தாக்கி வருகிறது..

இந்த போர் காரணமாக இந்தியாவில் உள்ள பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்வது தடைப்பட்டிருக்கிறது.. ஏனெனில்,  ஈரானின் ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாகத்தான் எண்ணெய் கப்பல்கள் செல்கிறது. ஆனால் ஈரான் அதை தடுக்கிறது.. நட்பு நாடுகளை தவிர அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட நாடுகளின் எண்ணெய் கப்பல் அந்த வழியாக சென்றால் அந்த கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்துகிறது..

அதன் காரணமாக இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் சமையல் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு ஹோட்டல்களில் உணவுகளின் விலை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.. பல உணவகங்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது..சில மாநிலங்களில் பெட்ரோல் விலையும் உயர்ந்திருக்கிறது.

இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ‘ஹோர்முஸ் நீரிணையை வழியாக கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் நாடுகளுக்கு நாங்கள் சொல்லுவது இரண்டு விஷயம்.. முதலாவது எங்களிடம் நிறைய கச்சா எண்ணெய் இருக்கிறது.. நீங்கள் வாங்கிக்கொள்ளலாம்.. இரண்டாவது தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு சென்று ஹோர்முஸ் நீரிணையை கைப்பற்றுங்கள்.. உங்களுக்கு உதவி செய்தற்காக இனிமேலும் அமெரிக்கா அங்கே இருக்காது’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..

தவெக கூட்டத்தில் கண்ணாடி பாட்டில் வீச்சு!.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஆவேசம்.. இருவர் கைது!...

தவெக கூட்டத்தில் கண்ணாடி பாட்டில் வீச்சு!.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஆவேசம்.. இருவர் கைது!...தமிழகத்தில் வருகிற ஏப்ரல் 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் அனைத்து கட்சிகளும் பிரச்சாரம் செய்ய துவங்கிவிட்டன..

திடீர்னு வறார்.. பேசுறார்.. போயிடுறார்!.. திமுகவின் B டீம் விஜய்!.. எஸ்.பி.வேலுமணி நக்கல்!..

திடீர்னு வறார்.. பேசுறார்.. போயிடுறார்!.. திமுகவின் B டீம் விஜய்!.. எஸ்.பி.வேலுமணி நக்கல்!..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கட்சி துவங்கியது முதலே திமுகவை மட்டுமே விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

வெர்சே இன்னோவேஷன் இயக்குனர், தணிக்கு குழு தலைவராக பி.ஆர்.ரமேஷ் நியமனம்!..

வெர்சே இன்னோவேஷன் இயக்குனர், தணிக்கு குழு தலைவராக பி.ஆர்.ரமேஷ் நியமனம்!..இந்தியா முழுவதும் பொதுமக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் டெய்லிஹன்ட் மற்றும் ஜோஷ் போன்ற மொபைல் ஆப்களின் தாய் நிறுவனமான வெர்சோ(Verse) இன்னோவேஷன் தனது நிர்வாக குழுவில் குழுவின் இயக்குனராக பி.ஆர்.ரமேஷை நியமித்திருக்கிறது.

திருச்சியில் பிரச்சாரம்!.. ரோட் ஷூட் நடத்தக்கூடாது!... விஜய்க்கு போலீசார் கெடுபிடி..

திருச்சியில் பிரச்சாரம்!.. ரோட் ஷூட் நடத்தக்கூடாது!... விஜய்க்கு போலீசார் கெடுபிடி..தவெக தலைவர் விஜய் எப்போது கரூருக்கு சென்று அங்கே கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தார்களோ அப்போது முதலே விஜய் செய்யும் பிரச்சாரம் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம், பொதுக்கூட்டம் என எதுவாக இருந்தாலும் பல நிபந்தனைகளை தமிழக காவல்துறை விதித்து வருகிறது.

விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியல.. ட்ரீம்ல இருக்கார்... அடுத்த கமல்!.. கலாய்த்த பியூஷ் கோயல்...

விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியல.. ட்ரீம்ல இருக்கார்... அடுத்த கமல்!.. கலாய்த்த பியூஷ் கோயல்...நடிகர் விஜய் ஒரு புதிய அரசியல் சக்தியாக தமிழக அரசியலில் உருவாகியிருக்கிறார்.

