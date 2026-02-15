கூகுள், அமேசான், மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற ஜாம்பவான்களுடன் இணைந்த ஜியோ.. என்ன காரணம்?
இந்தியாவின் முன்னணி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ஜியோ, கூகுள், அமேசான் மற்றும் மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற உலகளாவிய ஜாம்பவான்களுடன் இணைந்து 'டிரஸ்டட் டெக் அலையன்ஸ்' என்ற அமைப்பில் இணைந்துள்ளது.
தொழில்நுட்ப உலகில் வெளிப்படைத்தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் தரவுப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதே இந்த கூட்டணியின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
கிளவுட் கட்டமைப்பு ), செமிகண்டக்டர்கள், மென்பொருள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற அடுத்த தலைமுறை தொழில்நுட்பங்களில் ஒரு பொதுவான தரநிலையை உருவாக்க இந்த நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன.
ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி கிரண் தாமஸ் கூறுகையில், "உலகளாவிய டிஜிட்டல் வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்த பாதுகாப்பான தொழில்நுட்பம் அவசியம். சர்வதேச நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலம் கிளவுட் மற்றும் ஏஐ அமைப்புகளில் நீண்டகால நம்பிக்கையை எங்களால் உருவாக்க முடியும்" எனத் தெரிவித்தார்.
