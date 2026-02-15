ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026
Last Updated : ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026 (17:05 IST)

கூகுள், அமேசான், மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற ஜாம்பவான்களுடன் இணைந்த ஜியோ.. என்ன காரணம்?

இந்தியாவின் முன்னணி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ஜியோ, கூகுள், அமேசான் மற்றும் மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற உலகளாவிய ஜாம்பவான்களுடன் இணைந்து 'டிரஸ்டட் டெக் அலையன்ஸ்' என்ற அமைப்பில் இணைந்துள்ளது. 
 
தொழில்நுட்ப உலகில் வெளிப்படைத்தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் தரவுப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதே இந்த கூட்டணியின் முக்கிய நோக்கமாகும். 
 
கிளவுட் கட்டமைப்பு ), செமிகண்டக்டர்கள், மென்பொருள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற அடுத்த தலைமுறை தொழில்நுட்பங்களில் ஒரு பொதுவான தரநிலையை உருவாக்க இந்த நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன.
 
ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி கிரண் தாமஸ் கூறுகையில், "உலகளாவிய டிஜிட்டல் வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்த பாதுகாப்பான தொழில்நுட்பம் அவசியம். சர்வதேச நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலம் கிளவுட் மற்றும் ஏஐ அமைப்புகளில் நீண்டகால நம்பிக்கையை எங்களால் உருவாக்க முடியும்" எனத் தெரிவித்தார்.
 
திமுக கூட்டணியில் இருந்து ஏன் இதுவரை விலகவில்லை: திருமாவளவன் சொன்ன காரணம்?

திமுக கூட்டணியில் இருந்து ஏன் இதுவரை விலகவில்லை: திருமாவளவன் சொன்ன காரணம்?திமுக கூட்டணியை வீழ்த்துவதற்கு தகுதியான ஒரு கூட்டணி தமிழகத்தில் இன்னும் அமையவில்லை என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் பிறப்பதற்கு முன்பே கலைஞர் பல துறைகளில் சாதனை படைத்துவிட்டார்: அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன்

விஜய் பிறப்பதற்கு முன்பே கலைஞர் பல துறைகளில் சாதனை படைத்துவிட்டார்: அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன்தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், அரசியல் அறியாமையின் உச்சத்தில் இருப்பதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் விமர்சித்துள்ளார்.

சுராஜ் இறப்புக்கு நிவாரணம்!.. தவெக கொடுத்த வாக்குறுதி!..

சுராஜ் இறப்புக்கு நிவாரணம்!.. தவெக கொடுத்த வாக்குறுதி!..தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார். இந்த கூட்டத்திற்கு காவல்துறையினர் பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார்கள்.

காங்கிரசுக்கு மரியாதை கொடுக்காவிட்டால் திருப்பி அடிப்போம்.. திமுகவுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் எச்சரிக்கை..!

காங்கிரசுக்கு மரியாதை கொடுக்காவிட்டால் திருப்பி அடிப்போம்.. திமுகவுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் எச்சரிக்கை..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், திமுக கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்படுமா என்ற கேள்வியை எழுப்பும் வகையில் காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூரின் பேச்சு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புதிய கட்சி தொடங்குகிறார் சசிகலா? முதல் கூட்டம் பசும்பொன்னில்?

புதிய கட்சி தொடங்குகிறார் சசிகலா? முதல் கூட்டம் பசும்பொன்னில்?தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் நெருங்கிய தோழி சசிகலாவின் அடுத்தகட்ட நகர்வு அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

