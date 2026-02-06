வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026 (21:25 IST)

சிங்கப்பூரை சேர்ந்த பெண்ணிடம் பண மோசடி!.. வாலிபருக்கு 23 மாதங்கள் சிறை!...

சிங்கப்பூரை சேர்ந்த பெண்ணிடம் பண மோசடி!.. வாலிபருக்கு 23 மாதங்கள் சிறை!...
கடந்த 2021ம் வருடம் சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் தேவேந்திரன் இளங்கோவன்(31) என்பவர் PS4 எனும் வீடியோ கேமை விற்பனை செய்வதாக விளம்பரம் செய்தார். இவர் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர். சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் 25 வயது இளம்பெண் ஒருவர் அந்த வீடியோ கேமை வாங்குவதற்கு தேவேந்திரனை தொடர்பு கொண்டார். அதற்கு 150 சிங்கப்பூர் டாலரை டெபாசிட் செய்ய வேண்டும் என தேவேந்திரன் சொல்ல அந்த பெண் அந்த தொகையை செலுத்தியிருக்கிறார். ஆனாலும் PS4 கேமை தேவேந்திரன் அந்த பெண்ணுக்கு கொடுக்கவில்லை மேலும்.

இருவரும் செல்போன் எண்களை பகிர்ந்து கொண்டு பேசி வந்திருக்கிறார்கள். அப்போது அந்த பெண்ணிடம் தனது உடல் சிகிச்சை, நாய்க்கான சிகிச்சை, நீதிமன்ற வழக்கு என பல காரணங்களை சொல்லி பணம் கேட்டு வாங்கியிருக்கிறார். அதை வாங்கி சூதாட்டம், மது என ஜாலியாக செலவு செய்திருக்கிறார். சிங்கப்பூர் மதிப்பில் 2 லட்சத்து 68 ஆயிரம் டாலரை அந்த பெண் கொடுத்திருக்கிறார். இந்திய மதிப்பில் சுமார் 1.90 கோடி..

தன்னிடமிருந்து எல்லா பணத்தையும் கொடுத்து விட்டதாக அந்த பெண் அவரிடம் சொல்லியும் மீண்டும் மீண்டும் பணம் கேட்டு தேவேந்திரன் நச்சரித்திருக்கிறார். மகளின் வங்கி கணக்கில் பணம் இல்லாததைக் கண்ட அந்த பெண்ணின் தந்தை மகளிடம் இதுபற்றி  விசாரித்திருக்கிறார்.

அதன்படி நடந்ததை தெரிந்து கொண்டவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார். இதையடுத்து போலீசார் கைது செய்தனர். தேவேந்திரனுக்கு 23 மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வலைவிரிக்கும் விஜய்!.. யோசிக்கும் ராகுல்!... அப்செட்டில் ஸ்டாலின்!...

வலைவிரிக்கும் விஜய்!.. யோசிக்கும் ராகுல்!... அப்செட்டில் ஸ்டாலின்!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுகவும், அதிமுகவும் தங்களின் கூட்டணிகளை வலுப்படுத்தும் வேலைகளில் தீவிரமாக இறங்கியிருக்கிறது.

பாகிஸ்தானில் மசூதியில் குண்டுவெடிப்பு!. 50க்கும் மேற்பட்டோர் பலி!..

பாகிஸ்தானில் மசூதியில் குண்டுவெடிப்பு!. 50க்கும் மேற்பட்டோர் பலி!..பாகிஸ்தானின் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தில் பொதுமக்கள் தொழுகையில் ஈடுபட்டிருந்த போது குண்டுவெடித்ததில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஒரே நாளில் 10 ஆயிரம் விருப்ப மனுக்கள்!.. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி...

ஒரே நாளில் 10 ஆயிரம் விருப்ப மனுக்கள்!.. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி...தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தலுக்கு இன்னும் 2 மாதங்களே இருக்கும் நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணிக்கான வேலைகளில் மும்முரமாக இறங்கியிருக்கிறது.

உபேர், ஓலா, ரேபிடோ ஓட்டுனர்கள் நாளை ஸ்டிரைக்!..

உபேர், ஓலா, ரேபிடோ ஓட்டுனர்கள் நாளை ஸ்டிரைக்!..உபேர். ஓலா. ரேபிடோ ஓட்டுநர்கள் நாளை வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள்

பிப்ரவரி 20ல் டாடா வெளியிடும் Punch EV காரின் ஃபேஸ்லிஃப்ட் பதிப்பு.. என்னென்ன சிறப்புகள்..

பிப்ரவரி 20ல் டாடா வெளியிடும் Punch EV காரின் ஃபேஸ்லிஃப்ட் பதிப்பு.. என்னென்ன சிறப்புகள்..டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் தனது பிரபலமான Punch EV காரின் ஃபேஸ்லிஃப்ட் பதிப்பை வரும் பிப்ரவரி 20, அன்று இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய உள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com