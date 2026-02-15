ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026 (17:11 IST)

விஜயகாந்தை விட விஜய் திமுகவை அதிகம் காலி பண்ணுவார்!.. டிடிவி தினகரன் ஓப்பன்...

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கவுள்ள நிலையில் தமிழக அரசியல் களம் சூடு பிடித்திருக்கிறது. அதிமுக, திமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் தங்களின் கூட்டணியை கிட்டத்தட்ட உறுதி செய்துவிட்டன. இந்த முறை அதிமுக கூட்டணி, திமுக கூட்டணி, விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகம் மற்றும் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி ஆகிய நான்கு கட்சிகள் என நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது.

2006 தேர்தலில் விஜயகாந்த் ஏற்படுத்திய பாதிப்பை விட விஜய் 2026ல் விஜய் அதிக பாதிப்பை உண்டாக்குவார் .2006ல் விஜயகாந்த் தேர்தலில் போட்டியிட போட்டியிட்டபோது அது திமுக, அதிமுக இரண்டையும் கடுமையாக பாதித்தது. அதனால்தான் திமுக மைனாரிட்டி ஆட்சி அமைத்தது.  2026ல் அதைவிட அதிகமான பாதிப்பை திமுக சந்திக்கும்..

2006ல் விஜயகாந்த் 8 சதவீத வாக்குகளை வாங்கி அவர் மட்டும் வெற்றி பெற்றார். விஜயகாந்த் என்கிற புயல் 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசியதென்றால் விஜய் என்கிற புயல் 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும். இதை சொல்வதாலேயே நான் விஜயுடன் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்கிற அவசியமில்லை.. நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன்..

அதிமுகவை ஊழல் கட்சி என விஜய் விமர்சித்த போது அவர் முதலில் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று முதலில் சொன்னது நான்நான்.. திமுகவை போல விஜய் பார்த்து நான் பயப்படவில்லை.. விஜயின் பெயரை சொல்லவே ஸ்டாலினும், அவரின் மகனும் பயப்படுகிறார்கள்’ என சொல்லியிருக்கிறார்..

திமுக கூட்டணியில் இருந்து ஏன் இதுவரை விலகவில்லை: திருமாவளவன் சொன்ன காரணம்?

திமுக கூட்டணியில் இருந்து ஏன் இதுவரை விலகவில்லை: திருமாவளவன் சொன்ன காரணம்?திமுக கூட்டணியை வீழ்த்துவதற்கு தகுதியான ஒரு கூட்டணி தமிழகத்தில் இன்னும் அமையவில்லை என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் பிறப்பதற்கு முன்பே கலைஞர் பல துறைகளில் சாதனை படைத்துவிட்டார்: அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன்

விஜய் பிறப்பதற்கு முன்பே கலைஞர் பல துறைகளில் சாதனை படைத்துவிட்டார்: அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன்தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், அரசியல் அறியாமையின் உச்சத்தில் இருப்பதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் விமர்சித்துள்ளார்.

சுராஜ் இறப்புக்கு நிவாரணம்!.. தவெக கொடுத்த வாக்குறுதி!..

சுராஜ் இறப்புக்கு நிவாரணம்!.. தவெக கொடுத்த வாக்குறுதி!..தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார். இந்த கூட்டத்திற்கு காவல்துறையினர் பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார்கள்.

காங்கிரசுக்கு மரியாதை கொடுக்காவிட்டால் திருப்பி அடிப்போம்.. திமுகவுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் எச்சரிக்கை..!

காங்கிரசுக்கு மரியாதை கொடுக்காவிட்டால் திருப்பி அடிப்போம்.. திமுகவுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் எச்சரிக்கை..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், திமுக கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்படுமா என்ற கேள்வியை எழுப்பும் வகையில் காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூரின் பேச்சு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புதிய கட்சி தொடங்குகிறார் சசிகலா? முதல் கூட்டம் பசும்பொன்னில்?

புதிய கட்சி தொடங்குகிறார் சசிகலா? முதல் கூட்டம் பசும்பொன்னில்?தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் நெருங்கிய தோழி சசிகலாவின் அடுத்தகட்ட நகர்வு அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

