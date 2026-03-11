புதன், 11 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 11 மார்ச் 2026 (19:43 IST)

ஒரு மாதத்தில் 63 கோடிக்கு இறால் சாப்பிட்ட அமெரிக்க அதிகாரிகள்..

prawn
உலகத்தில் உள்ள பணக்கார நாடுகளில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் இருக்கிறது. அதேபோல் வல்லரசு நாடாகவும் இருக்கிறது.. உலகில் உள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் பல நிதிகளை அமெரிக்கா வழங்கி வருகிறது..அதேபோல் நாட்டில் முக்கிய பிரச்சினைகள் ஏற்படும் போதும், இரண்டு நாடுகள் இடையே போர்கள் மூலம் போதும் அமெரிக்காதான் பஞ்சாயத்து செய்து பிரச்சினையை தீர்த்து வைக்கிறது..

ஒருபக்கம் தனக்கு பிடிக்காத செயலை ஒரு நாடு செய்யும்போது அந்த நாட்டின் மீது போர் தொடுப்பது, அந்த நாட்டின் அதிபரை கைது செய்வது என்பது போன்ற அடாவடி வேலையிலும் அமெரிக்கா ஈடுபட்டு வருகிறது. அதிலும், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பல அதிரடியான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார்.

சில நாட்களுக்கு முன்பு வெனிசுலா அதிபரை செய்து சிறையில் அடைத்தார். அதேபோல் அணு ஆயுதம் வைத்திருக்க கூடாது என சொல்லி ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்கா தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. இதெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க அமெரிக்க பெண்டகன் அதிகாரிகள் ஒரு பெரிய சம்பவத்தை செய்திருக்கிறார்கள்..

அதாவது கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் மட்டும் சுமார் 63 கோடி ரூபாய்க்கு விலை உயர்ந்த இறால்களை வாங்கி சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள். கடந்தாண்டு ஒரு மாதத்தில் சுமார் 8 லட்சத்து 54,000 கோடி அமெரிக்க பாதுகாப்பு துறை செலவு செய்திருக்கிறது..

எனக்கு மட்டும் ஏன் சிபிஐ சம்மன்?. எல்லாருக்கும் அனுப்புங்க!.. பொங்கிய செந்தில் பாலாஜி..

எனக்கு மட்டும் ஏன் சிபிஐ சம்மன்?. எல்லாருக்கும் அனுப்புங்க!.. பொங்கிய செந்தில் பாலாஜி..கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் 27ம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்காக கரூருக்கு சென்றார்..

விஜயின் எஸ்கேப் ரகசியம் என்ன!.. நடிகை வினோதினி கோபம்!..

விஜயின் எஸ்கேப் ரகசியம் என்ன!.. நடிகை வினோதினி கோபம்!..நடிகர் விஜய் அதிகம் பேசாதவர்.. இப்போது அரசியலுக்கு வந்து விட்டதால் பேச வேண்டிய நிலை.. எனவே அரசியல் பொதுக்கூட்டங்களில் மட்டும் ஆவேசமாக பேசி வருகிறார்..

என் காலை போலீசார் உடைத்தனர்!.. அதிர்ச்சியை கொடுத்த ஆகாஷின் மரண வாக்குமூலம்..

என் காலை போலீசார் உடைத்தனர்!.. அதிர்ச்சியை கொடுத்த ஆகாஷின் மரண வாக்குமூலம்..சமீபத்தில் சிவகங்கை மாவட்டம் மானா மதுரையில் இரண்டு பேரை அரிவாளால் வெட்டியதாக கைது செய்யப்பட்ட ஆகாஷ் டெல்சன் என்ற வாலிபர் போலீசாரிடமிருந்து தப்பிக்க முயன்ற போது கால் முறிவு ஏற்பட்டு மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு ஆகாஷ் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

திருச்சி திமுக மாநாட்டில் 2 பேர் மரணம்?!.. அதிர்ச்சி தகவல்!..

திருச்சி திமுக மாநாட்டில் 2 பேர் மரணம்?!.. அதிர்ச்சி தகவல்!..சமீப காலமாகவே தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் மாநாடு மற்றும் பொதுக்கூட்டங்களில் வெயில் தாங்க முடியாமல் சிலர் உயிரிழந்து வருவது தொடர் கதையாகி வருகிறது .

கார்த்திக் சிதம்பரம் எம்பி அலுவலகத்தில் குண்டுவீச்சு.. திமுக அரசுக்கு அன்புமணி, செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..

கார்த்திக் சிதம்பரம் எம்பி அலுவலகத்தில் குண்டுவீச்சு.. திமுக அரசுக்கு அன்புமணி, செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் காரைக்குடி அலுவலகம் மீது நேற்று நள்ளிரவு மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com