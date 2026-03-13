வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026 (11:16 IST)

ஈரான் புதிய உச்ச தலைவர் கோமாவில் இருக்கிறாரா? ஒரு கால் எடுக்கப்பட்டதா?

ஈரான் புதிய உச்ச தலைவர் கோமாவில் இருக்கிறாரா? ஒரு கால் எடுக்கப்பட்டதா?
ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள 56 வயதான மொஜ்தாபா கமேனி, வான்வழித் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்து கோமா நிலையில் இருப்பதாக கூறப்படும் செய்தி சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த பிப்ரவரி 28 அன்று அவரது தந்தை அயதுல்லா அலி கமேனி கொல்லப்பட்ட அதே தாக்குதலில் மொஜ்தாபாவும் சிக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தாக்குதலில் அவர் தனது ஒரு காலை இழந்துள்ளதாகவும், கல்லீரல் மற்றும் வயிற்றில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
தற்போது அவர் டெஹ்ரானில் உள்ள சினா பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இருப்பினும், ஈரான் அரசு இந்த தகவல்களை மறுத்துள்ளதுடன், அவர் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக கூறி வருகிறது. 
 
இதற்கிடையில், மொஜ்தாபா கமேனியின் பெயரில் முதல் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை ஈரான் தொலைக்காட்சியில் வாசிக்கப்பட்டது. அதில் ஹார்மோஸ் நீரிணையை தொடர்ந்து மூடிவைக்கவும், எதிரிகளுக்கு பதிலடி கொடுக்கவும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
அவர் நேரில் தோன்றாமல் அறிக்கை மட்டும் வெளியானதால், அவரது உடல்நிலை குறித்த மர்மம் நீடிக்கிறது.
 
Edited by Siva

அமெரிக்காவில் இந்திய சகோதரர்களுக்கு 400 ஆண்டுகள் சிறைதண்டனை.. என்ன குற்றம் செய்தனர்?

அமெரிக்காவில் இந்திய சகோதரர்களுக்கு 400 ஆண்டுகள் சிறைதண்டனை.. என்ன குற்றம் செய்தனர்?அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியா மாநிலத்தில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளி சகோதரர்களான பாஸ்கர் சாவானி மற்றும் அருண் சாவானி ஆகியோர் பல மில்லியன் டாலர் மோசடி வழக்குகளில் குற்றவாளிகளாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளனர்

தங்கம், வெள்ளி இன்று அதிரடியாக விலை குறைவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தங்கம், வெள்ளி இன்று அதிரடியாக விலை குறைவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?சென்னையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் இன்று அதிரடியான சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் இணைந்தார் காளியம்மாள்.. ஆட்சி அமைத்தால் அமைச்சர் பதவி கிடைக்குமா?

அதிமுகவில் இணைந்தார் காளியம்மாள்.. ஆட்சி அமைத்தால் அமைச்சர் பதவி கிடைக்குமா?நாம் தமிழர் கட்சியின் முன்னாள் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளரும், அக்கட்சியின் முக்கிய பெண் முகமாக அறியப்பட்டவருமான காளியம்மாள், இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அதிமுகவில் இணைந்தார்.

லவ் ஜிகாத்தில் சிக்கிவிட்டாரா கும்பமேளா மோனலிசா? என்ன நடந்தது இந்த திருமணத்தில்?

லவ் ஜிகாத்தில் சிக்கிவிட்டாரா கும்பமேளா மோனலிசா? என்ன நடந்தது இந்த திருமணத்தில்?பிரயாக்ராஜ் கும்பமேளாவில் ருத்ராட்ச மாலைகளை விற்று "கும்பமேளா பெண்" என்று இணையத்தில் வைரலான இந்தூர் நகரை சேர்ந்த மோனலிசா போஸ்லே, தனது காதலர் ஃபர்மான் கானை கேரளாவில் திருமணம் செய்து கொண்டார்.

இந்தியா மட்டுமல்ல.. எல்லா நாடுகளும் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கி கொள்ளுங்கள்.. காமெடி செய்யும் டிரம்ப்

இந்தியா மட்டுமல்ல.. எல்லா நாடுகளும் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கி கொள்ளுங்கள்.. காமெடி செய்யும் டிரம்ப்மத்திய கிழக்கில் போர் தீவிரமடைந்து, கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரல் 100 டாலரை தாண்டியுள்ள நிலையில், டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com