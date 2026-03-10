செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Updated : செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026 (12:47 IST)

கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு!.. சென்னை, புதுச்சேரியில் ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் அபாயம்...

gas
உலகின் பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் ஈரான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் போர் தொடுத்து வருகிறது. இதையடுத்து ஈரான் வளைகுடா நாடுகளையும் தாக்கி வருகிறது.. இதன் காரணமாக இந்தியாவில் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் தடைபட்டிருக்கிறது
.. கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு காரணமாக எரிபொருட்களான கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இப்போதுவரை பெட்ரோ, டீசலுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்றாலும் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இந்தியாவில் பல மாவட்ட மாநிலங்களிலும் வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.. இதனால் வணிக சிலிண்டரை பயன்படுத்தும் ஹோட்டல்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஏற்கனவே பெங்களூரில் இன்று ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டது. அதேபோல், மதுரை, கோவை, போன்ற மாவட்டங்களில் மூன்று நாட்களில் ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் நிலை உருவாகியிருக்கிறது.

இந்நிலையில்தான், சென்னை, புதுச்சேரியில் வணிக சிலிண்டர் வினியோகம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. எனவே, சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக அங்கு ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. சென்னை மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்றே உணவு சமைக்க பல ஹோட்டல்களிலும் கேஸ் சிலிண்டர் இல்லை என்கிற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

வெளிமாவட்டங்களிலிருந்து சென்னையில் வசிக்கும் பெரும்பாலானோர் ஹோட்டல் உணவைத்தான் நம்பியிருக்கும் நிலையில், ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டால் அவர்களுக்கு உணவு கிடைக்காத அபாயம் ஏற்படவுள்ளது. இப்போதுள்ள நிலை நீடித்தால் சென்னை, புதுச்சேரியில் நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் இயங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

மதுரையில் 3 நாட்களில் ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் அபாயம்!.. அதிர்ச்சியில் மக்கள்..

மதுரையில் 3 நாட்களில் ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் அபாயம்!.. அதிர்ச்சியில் மக்கள்..ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா போர் காரணமாக உலகெங்கும் கச்சா எண்ணெய் வினியோகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு!.. ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் நிலை!.. ஸ்டாலின் முக்கிய ஆலோசனை

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு!.. ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் நிலை!.. ஸ்டாலின் முக்கிய ஆலோசனைஈரான் போர் காரணமாக உலகெங்கும் கச்சா எண்ணெய் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது..

ஹோட்டல்களை மூடுவோம்!.. தமிழக ஹோட்டல் சங்கம் அறிவிப்பு!..

ஹோட்டல்களை மூடுவோம்!.. தமிழக ஹோட்டல் சங்கம் அறிவிப்பு!..ஈரான் அரசு அணு ஆயுத உற்பத்தி செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இரு நாடுகளும் கூட்டாக ஈரான் நாட்டை தாக்கி வருகிறது.

கேஸ் தட்டுப்பாடா? சிலிண்டர் விலை ஏறுதா? கவலையே இல்லை.. Induction Stove இருக்கவே இருக்குது.. பொதுமக்கள் கூல்..!

கேஸ் தட்டுப்பாடா? சிலிண்டர் விலை ஏறுதா? கவலையே இல்லை.. Induction Stove இருக்கவே இருக்குது.. பொதுமக்கள் கூல்..!மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் போர்ச் சூழலால் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்து வருகின்றன. இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை அண்மையில் உயர்ந்ததை தொடர்ந்து, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் மின்சார சமையல் கருவிகளின் விற்பனை மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, இண்டக்ஷன் அடுப்புகளின் விற்பனை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

வாட்ஸ் அப்பில் கட்டண சேவை அறிமுகம்!.. வேற லெவல் வசதிகள்!..

வாட்ஸ் அப்பில் கட்டண சேவை அறிமுகம்!.. வேற லெவல் வசதிகள்!..இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் வசிப்பவர்கள் பலரும் ஸ்மார்ட்போன்களில் வாட்ஸ்அப் ஆப்பை பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com