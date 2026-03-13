வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026 (10:22 IST)

அமெரிக்காவில் இந்திய சகோதரர்களுக்கு 400 ஆண்டுகள் சிறைதண்டனை.. என்ன குற்றம் செய்தனர்?

அமெரிக்காவில் இந்திய சகோதரர்களுக்கு 400 ஆண்டுகள் சிறைதண்டனை.. என்ன குற்றம் செய்தனர்?
அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியா மாநிலத்தில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளி சகோதரர்களான பாஸ்கர் சாவானி மற்றும் அருண் சாவானி ஆகியோர் பல மில்லியன் டாலர் மோசடி வழக்குகளில் குற்றவாளிகளாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளனர்
 
'சாவானி குரூப்' என்ற பெயரில் இவர்கள் நடத்திய வணிக நெட்வொர்க் மூலம் விசா மோசடி, மருத்துவக் காப்பீடு மோசடி, வரி ஏய்ப்பு மற்றும் பணமோசடி செய்ததாக அமெரிக்க வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
குறிப்பாக, இந்தியாவிலிருந்து எச்-1பி விசா மூலம் பணியாளர்களை வரவழைத்து, அவர்களின் ஊதியத்தில் ஒரு பகுதியை திரும்ப பெற்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், தகுதியற்ற மருத்துவர்களை கொண்டு சிகிச்சை அளித்தது,  போலி பல் மருத்துவ உபகரணங்களை நோயாளிகளுக்கு பயன்படுத்தியது ஆகிய குற்றங்களும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
 
இதன் மூலம் மெடிகேட் திட்டத்தில் சுமார் 30 மில்லியன் டாலர் மோசடி செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கில் பாஸ்கர் சாவானிக்கு 420 ஆண்டுகளும், அருண் சாவானிக்கு 415 ஆண்டுகளும் சிறைத்தண்டனை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

லவ் ஜிகாத்தில் சிக்கிவிட்டாரா கும்பமேளா மோனலிசா? என்ன நடந்தது இந்த திருமணத்தில்?

லவ் ஜிகாத்தில் சிக்கிவிட்டாரா கும்பமேளா மோனலிசா? என்ன நடந்தது இந்த திருமணத்தில்?பிரயாக்ராஜ் கும்பமேளாவில் ருத்ராட்ச மாலைகளை விற்று "கும்பமேளா பெண்" என்று இணையத்தில் வைரலான இந்தூர் நகரை சேர்ந்த மோனலிசா போஸ்லே, தனது காதலர் ஃபர்மான் கானை கேரளாவில் திருமணம் செய்து கொண்டார்.

இந்தியா மட்டுமல்ல.. எல்லா நாடுகளும் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கி கொள்ளுங்கள்.. காமெடி செய்யும் டிரம்ப்

இந்தியா மட்டுமல்ல.. எல்லா நாடுகளும் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கி கொள்ளுங்கள்.. காமெடி செய்யும் டிரம்ப்மத்திய கிழக்கில் போர் தீவிரமடைந்து, கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரல் 100 டாலரை தாண்டியுள்ள நிலையில், டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

எங்க நாட்டுக்கு வரும் கப்பலை மட்டும் பாதுகாப்பா அனுப்பி வையுங்க.. ஈரான் அதிபரிடம் பேசிய பிரதமர் மோடி..!

எங்க நாட்டுக்கு வரும் கப்பலை மட்டும் பாதுகாப்பா அனுப்பி வையுங்க.. ஈரான் அதிபரிடம் பேசிய பிரதமர் மோடி..!மேற்கு ஆசியாவில் போர் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் சூழலில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஈரான் அதிபர் மசூத் பெசெஷ்கியானுடன் தொலைபேசி வாயிலாக உரையாடினார்.

ஈராக்கில் அமெரிக்க போர் விமானம் நொறுங்கி விழுந்தது.. 6 பேர் பலி.. ஈரான் வீழ்த்தியதா?

ஈராக்கில் அமெரிக்க போர் விமானம் நொறுங்கி விழுந்தது.. 6 பேர் பலி.. ஈரான் வீழ்த்தியதா?ஈராக்கில் அமெரிக்க ராணுவத்தின் KC-135 எரிபொருள் நிரப்பும் விமானம் விழுந்து நொறுங்கிய சம்பவத்தில் புதிய திருப்பமாக, அது தங்களால் சுடப்பட்டதாக ஈராக் எதிர்ப்புக் குழுக்கள் அறிவித்துள்ளன. விமானத்தில் இருந்த 6 வீரர்கள் உயிரிழந்ததாக ஈரானின் பிரஸ் டிவி மற்றும் ஜீ நியூஸ் (Zee News) ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. எரிபொருள் நிரப்பும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது ஏவுகணை மூலம் இந்த விமானம் வீழ்த்தப்பட்டதாக ஈரானின் ராணுவத் தலைமையகம் தெரிவித்துள்ளது.

வசனம் வேணா பேசலாம். ஒன்னும் செய்ய முடியாது!. விஜயை அட்டாக் பண்ணும் வடிவேலு!..

வசனம் வேணா பேசலாம். ஒன்னும் செய்ய முடியாது!. விஜயை அட்டாக் பண்ணும் வடிவேலு!..தமிழ் சினிமாவில் காமெடி நடிகராக வலம் வந்தவர் வடிவேலு..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com