வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026 (11:39 IST)

ஈரான் அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை எதிரொலி: 22 கப்பல்கள் இந்தியாவுக்கு வருகிறது..

ship
ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே போர் தீவிரமடைந்துள்ள சூழலில், அடுத்த 72 மணிநேரத்தில் 22 சரக்கு கப்பல்களைக் கையாள தயாராக இருப்பதாக குஜராத்தின் துறைமுக ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. 
 
எரிபொருள் விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்கவும், கப்பல் போக்குவரத்தை முறைப்படுத்தவும் பணியாளர்கள் அவசரகால அடிப்படையில் செயல்பட்டு வருகின்றனர். பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று ஈரான் அதிபருடன் பேசிய நிலையில், இந்தியர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் எரிசக்தி போக்குவரத்தை உறுதி செய்வது இந்தியாவின் முதன்மை இலக்காக உள்ளது.
 
ஏற்கனவே ஹார்மோஸ் நீரிணையில் தாய்லாந்து கப்பல் மீது ஈரான் நடத்திய ஏவுகணைத் தாக்குதலில் இரண்டு இந்திய மாலுமிகள் கொல்லப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், சவுதி அரேபியாவிலிருந்து கச்சா எண்ணெய்யுடன் மும்பை வந்தடைந்த 'ஷென்லாங்' கப்பல், கண்காணிப்புத் தொழில்நுட்பத்தை அணைத்துவிட்டுப் பாதுகாப்பாக நீரிணையைக் கடந்துள்ளது. 
 
ஈரானில் உள்ள சுமார் 9,000 இந்தியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலி பாதிக்கப்படாமல் இருக்கத் துறைமுக மேலாண்மை அமைப்புகள் தற்போது முழுவீச்சில் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.
 
Edited by Siva

ஈரான் புதிய உச்ச தலைவர் கோமாவில் இருக்கிறாரா? ஒரு கால் எடுக்கப்பட்டதா?

ஈரான் புதிய உச்ச தலைவர் கோமாவில் இருக்கிறாரா? ஒரு கால் எடுக்கப்பட்டதா?ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள 56 வயதான மொஜ்தாபா கமேனி, வான்வழித் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்து கோமா நிலையில் இருப்பதாக கூறப்படும் செய்தி சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகளை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வந்தேன்!.. அதிமுகவில் இணைந்த காளியம்மாள் பேட்டி!..

மகளை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வந்தேன்!.. அதிமுகவில் இணைந்த காளியம்மாள் பேட்டி!..நாம் தமிழர் கட்சியின் மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்தவர் காளியம்மாள்.

அமெரிக்காவில் இந்திய சகோதரர்களுக்கு 400 ஆண்டுகள் சிறைதண்டனை.. என்ன குற்றம் செய்தனர்?

அமெரிக்காவில் இந்திய சகோதரர்களுக்கு 400 ஆண்டுகள் சிறைதண்டனை.. என்ன குற்றம் செய்தனர்?அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியா மாநிலத்தில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளி சகோதரர்களான பாஸ்கர் சாவானி மற்றும் அருண் சாவானி ஆகியோர் பல மில்லியன் டாலர் மோசடி வழக்குகளில் குற்றவாளிகளாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளனர்

தங்கம், வெள்ளி இன்று அதிரடியாக விலை குறைவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தங்கம், வெள்ளி இன்று அதிரடியாக விலை குறைவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?சென்னையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் இன்று அதிரடியான சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் இணைந்தார் காளியம்மாள்.. ஆட்சி அமைத்தால் அமைச்சர் பதவி கிடைக்குமா?

அதிமுகவில் இணைந்தார் காளியம்மாள்.. ஆட்சி அமைத்தால் அமைச்சர் பதவி கிடைக்குமா?நாம் தமிழர் கட்சியின் முன்னாள் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளரும், அக்கட்சியின் முக்கிய பெண் முகமாக அறியப்பட்டவருமான காளியம்மாள், இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அதிமுகவில் இணைந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com