வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026 (11:13 IST)

அமெரிக்க ராணுவ தளபதி பதவி நீக்கம்!.. ஈரான் போர் சூடு பிடிக்குமா?...

டொனால்ட் ட்ரம்ப் எப்போது அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக இரண்டாவது முறை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாரோ அப்போது முதலே பல அதிரடியான அறிவிப்புகளையும், திட்டங்களையும் அவர் செயல்படுத்தி வருகிறார். குறிப்பாக இந்தியா-சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு அதிக அளவில் வரிகளை விதித்தார்.. அதன் அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் தலையில் கொட்டியதால் அந்த வரிகளை குறைத்தார்..

ஒருபக்கம் தான் பல போர்களை நிறுத்தியிருக்கிறேன்.. எனக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்க வேண்டும் என்கிறார்.. ஒருபக்கம் ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்திருப்பதாக சொல்லி அந்த நாட்டின் மீது போர் தொடுத்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றையும் மாற்றி மாற்றி அவர் பேசி வருகிறார்.

ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரலும் தொடங்கிய்ய போர் ஒரு மாதம் ஆகியும் முடியவ்வில்லை. இந்த போரால் ஈரான், இஸ்ரேலும் கடுமையான பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகிறது. ஒருபக்கம் இந்த போர் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் வரவில்லை, இதனால் பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் கேஸ் சிலிண்டர் ஆகியவவை தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருப்பதோடு விலையும் உயர்ந்துவிட்டது. இந்நிலையில் அமெரிக்க ராணுவத்தின் தலைமை தளபதி ராண்டி ஜார்ஜை பதவி நீக்கம் செய்து அந்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைச்சர் பீட் ஹெக்செத் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்..

ராண்டி ஜார்ஜ் உடனடியாக ஓய்வு பெறவும் பீட் ஹெக்செத் உத்தரவிட்டார். 2023ல் ஜோ பைடன் அரசால் ராண்டி ஜார்ஜ் ராணுவ தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டார்.. தற்போது ஜெனரல் கிறிஸ்டோபர் லானோவ் அமெரிக்கா ராணுவத்தின் தற்காலிக தலைமை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com